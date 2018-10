Heidenheim Dreieinhalb mal um die Welt geradelt

Heidenheim / Andreas Uitz

Die Aktion Stadtradeln, die erstmals in Heidenheim stattfand, war ein voller Erfolg. Das wurde beim Abschlussfest am Samstag deutlich.

Drei Wochen dauerte das erste Heidenheimer Stadtradeln, und dass sich so viele Menschen daran beteiligen, war wohl für die Organisatoren, aber auch für die Teilnehmer selbst eine Überraschung. 21 Tage lang verzichteten sie, wann immer es möglich war, darauf, das eigene Auto zu benutzen und stiegen stattdessen aufs Fahrrad um. Wenn dies der Fall war, wurde es dokumentiert, und so konnte Oberbürgermeister Ilg am Samstag bei der Abschlussveranstaltung einige beachtliche Zahlen präsentieren.

48 Teams am Start

Insgesamt legten die 564 aktiven Teilnehmer, die sich zu 48 Teams zusammengefunden hatten, während der drei Wochen 140 639 Kilometer im Sattel zurück, haben also rein rechnerisch rund dreieinhalb Mal am Äquator die Erde umrundet. Gerne verglich Ilg dieses Ergebnis mit dem der Nachbarstädte: In Aalen gab es 523 Teilnehmer, die 93 688 Kilometer erradelten, in Schwäbisch Gmünd legten die 348 Teilnehmer 94 820 Kilometer zurück. „Da können wir uns sehr gut sehen lassen“, sagte der OB nicht ohne Stolz.

Auch im bundesweiten Vergleich muss sich die Heidenheimer Leistung nicht verstecken: Bei den Städten zwischen 50 000 und 100 000 Einwohnern liegt die Stadt bei den insgesamt geradelten Kilometern auf Platz 21 von 81 teilnehmenden Kommunen. Im Land steht Heidenheim bei nur elf teilnehmenden Städten dieser Größenordnung auf Platz drei. Unter den Städten, die erstmals an der Aktion Stadtradeln teilnahmen, schaffte man es sogar bundesweit auf Platz eins – vor dem weiteren Newcomer Ludwigsburg.

Rekord bei 1935 Kilometern

Als eifrigste Radfahrerin wurde Mechthild Hülsmann für 1344 Kilometer ausgezeichnet, der fleißigste Radler ist Jürgen Ramsperger (1935 Kilometer). Das beste Teamergebnis lieferte der ADFC Heidenheim (19 184 Kilometer), die meisten geradelten Kilometer pro Mitglied schaffte die Linke mit 526 Kilometern. Das größte der insgesamt 48 Teams stellte Voith mit 51 Mitgliedern. Der städtische Pressesprecher Wolfgang Heinecker wurde ausgezeichnet, weil er über die gesamten 21 Tage komplett aufs Auto verzichtet hatte.

Der ADFC-Vorsitzende Johannes Metzger sprach von einer „eindrucksvollen Erfolgsbilanz“, die zeige, dass auch in Heidenheim das Radfahren eine echte Alternative sein kann. „Im nächsten Jahr wollen wir dann die Großstädte aufmischen und mit mehr als 1000 Teilnehmer auftrumpfen“, so Metzger.

Strampeln fürs Klima

Durch den Umstieg aufs Fahrrad haben die Teilnehmer beim Stadtradeln einen großen Beitrag zum Klimaschutz geleistet. Rein rechnerisch nämlich sind in den drei Wochen in Heidenheim durch den Verzicht aufs Auto knapp 20 Tonnen Kohlenstoffdioxid (CO2) eingespart worden.