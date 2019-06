Er ist ein Landarzt alten Stils. Dr. Walter Tutsch feierte am Freitag seinen 75. Geburtstag. Auch nach zehn Jahren im Ruhestand wird er noch vielfach um ärztlichen Rat gebeten.

Der Arzt Dr. Walter Tutsch wurde am Freitag 75 Jahre alt. Die Entscheidung für ein Leben als Mediziner traf Tutsch bereits im Alter von vier Jahren. Er wollte es den beiden Großvätern und dem Papa nachtun. Von Klein an übte er sich im Blutdruckmessen.

Schon als Kind ein Arzthelfer

Der Vater, der nach russischer Kriegsgefangenschaft mit Kind und Kegel aus Nordmähren nach Heidenheim gekommen und beim Gesundheitsamt für die Eindämmung der Tuberkulose verantwortlich war, schickte den Zehnjährigen für Wasser- und Milchproben aufs Härtsfeld. Noch heute erinnert sich Tutsch an den prägenden Geruch seiner Kindheit: Sagrotan.

Als Stabsarzt in Kempten

Nach Abitur am Hellenstein-Gymnasium und Studium in München (Staatsexamen mit 1,0) kam Tutsch für zwei Jahre ins Bundeswehrlazarett nach Kempten. An den Vormittagen übte sich Stabsarzt Tutsch im Operieren. Die Nachmittage verbrachte er in den Bergen, in denen er auch später sportliche Erfüllung und innere Zufriedenheit finden sollte. Ob Eisklettern oder das „Sammeln“ von Viertausendern: „Meine Frau und ich haben im Vorfeld dafür trainiert und uns im Urlaub dann verausgabt. Manchmal kamen wir total erschöpft zurück“

Sein eigener Herr sein

Bei einem Bewerbungsgespräch in der Schweiz stellten sich schließlich die Weichen für die Eröffnung einer Praxis. Der Mediziner dort riet seinem jungen Kollegen ab, Chirurg zu werden. Landarzt sei die bessere Wahl, denn da sei man immer sein eigener Herr. Tutsch erschien dies schlüssig, und so bildete er sich mit viel Fleiß nach Feierabend und an den Wochenenden weiter: Gynäkologie, Kinderheilkunde, Psychotherapie. 1976 wurde ihm ein Bauplatz an der Otto-Merz-Straße angeboten. Der Praxisbetrieb lief von Montagfrüh bis Sonntagmittag.

Nach dem Frühsport mit Hund waren die Tage durchgetaktet, während des Mittagessens unterschrieb er Rezepte und Krankmeldungen. Hausbesuche oder Therapiegespräche zogen sich oft bis in den Abend hinein. An den Wochenenden bot der Hausarzt Akkupunktur an. An den Sonntagvormittagen hatte Tutsch eher schlechte Laune, Gutachten und Pläne für Heilverfahren mussten diktiert werden. Der Sonntagnachmittag gehörte dann der Familie.

Ungezählten Menschen ein Helfer und Ratgeber

Unzähligen Menschen ist Dr. Tutsch über die Jahre zur Seite gestanden. Viele Patienten haben „ihren Doktor“ nicht vergessen. Und so vergeht auch heute kaum ein Tag, an dem der 75-Jährige nicht um Hilfe gebeten wird. Zwei Vorfälle sind ihm besonders im Gedächtnis geblieben: Ein Einbrecher, der im Medikamentenschrank Betäubungsmittel wähnte, und die Geburt eines Kindes in der Praxis. Die Mutter gab an, nichts von der Schwangerschaft gewusst zu haben und bestand darauf, das Baby ungesehen wegzugeben. Dr. Tutsch: „Ich frage mich ab und an, was aus dem Kind geworden ist.“

Für drei Monate in Afrika

Zehn Jahre ist es her, dass sich der Hausarzt in den Ruhestand verabschiedet hat. „Was tu ich jetzt mit meiner Zeit?“, fragte er sich und arbeitete für die katholische Kirche drei Monate in einem südafrikanischen Krankenhaus; eine ernüchternde Erfahrung, wie er sagt.

Vorträge zu vielen Themen

Schließlich verlegte er sich aufs Vorträge halten. Auge, Knie, Blutdruck, für jedes Thema bringt er sich auf den neuesten Stand der Wissenschaft: „Das macht mir Spaß und ich versuche, mir einiges zu merken.“ Ansonsten verbringt er viel Zeit im geliebten Garten, auf dem Golfplatz, in den Bergen, in Italien – und mit der Familie. Seine drei Kinder und vier Enkelkinder leben in München, Amsterdam und London. Wenn es geht, werden Besuche mit Städtetouren verbunden.

Die Ehefrau spielt am Klavier

Dass es ihm gesundheitlich gut geht und dass er sich mit seiner Gattin wohl fühlt in Herbrechtingen, ist ihm Geschenk genug zum Geburtstag. „Ich muss nicht mehr überall mit dabei sein. Ich bin auch gerne einfach mal Zuhause, sitze hier in meinem Lieblingssessel mit Blick auf den Garten und lese. Meine Frau steht in der Früh oft vor mir auf und spielt Klavier. Davon aufzuwachen ist wunderschön. Ich sage ihr oft, dass ich mich freue, wie gut wir es miteinander haben.“