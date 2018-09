Heidenheim DKP zur Klinik-Entscheidung: „Hauptsache sparen, komme was wolle“

DKP zur Klinik-Entscheidung: „Hauptsache sparen, komme was wolle“

Heidenheim / pm

Nach dem Beschluss für eine Servicegesellschaft: DKP-Stadtrat Püschel hält nichts davon, am Lohn zu sparen.

Zum Beschluss des Klinik-Aufsichtsrates, eine Servicegesellschaft zu gründen, äußert sich DKP-Stadtrat Reinhard Püschel.

„Um aus dem finanziellen Desaster herauszukommen, plant die Klinikum-Geschäftsleitung unter der Führung von Udo Lavendel die Auslagerung von Dienstleistungen und den Abbau von Arbeitsplätzen“, so Püschel.

Dabei leide das Klinikum seit langem an der Unterbesetzung bei Pflegepersonal und anderen wichtigen Arbeitskräften. „Gegen diesen Unsinn haben sich 5400 Bürgerinnen und Bürger mit ihrer Unterschrift ausgesprochen“, meint Püschel.

Mit dem Stellenabbau und der Auslagerung dieser Arbeitsplätze werde seines Erachtens die Arbeit im Klinikum zerstört: „Beschäftigte, die gute Arbeit leisten, müssen auch einen ordentlichen Lohn erhalten“, ist die Meinung der DKP.

Ein Krankenhaus sei eine organisatorische Einheit, in der unterschiedlichste Tätigkeiten zusammenwirken, um kranke oder hilfebedürftige Menschen zu versorgen. Das Klinikum müsse daher als Ganzes erhalten bleiben.

„Dafür haben sich tausende Bürger ausgesprochen, aber die Geschäftsleitung und den Aufsichtsrat interessiert das offensichtlich nicht“, schreibt Püschel. „Man will nur Einsparen, komme was wolle.“ Schuld an der Pflegesituation seien jedoch nicht die Beschäftigten, sondern die Politiker.