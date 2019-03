Rinderberg DKP-Stadtrat Reinhard Püschel gegen Rodung

Heidenheim / pm

Die DKP wandte sich gegen die Abrodung auf dem Rinderberg.

Zur Rodung auf dem Rinderberg zugunsten des Gewerbegebiets äußert sich DKP-Stadtrat Reinhard Püschel in einer Pressemitteilung. Darin bezeichnet er die Waldrodung beim Rinderberg als unglaublichen und beschämenden Anblick. „Da wird in großem Ausmaß Natur zerstört. Jeder merkt doch mittlerweile den Klimawandel“, schreibt Püschel und ruft dazu auf, sich mit Transparenten und Leserbriefen zu wehren.

In der Gemeinderatssitzung am 17. Mai 2018, in der es im nichtöffentlichen Teil, um die Bebauung Rinderberg gegangen sei, habe es auch acht Gegenstimmen gegeben. Er selbst, die Grünen und ein Vertreter der SPD hätten dagegen gestimmt. Das Gleiche hab er auch bei der Abstimmung zum interkommunalen Gewerbegebiet zwischen Königsbronn und Oberkochen, oder beim „Hansegispass“ erlebt: „Wir mussten uns anhören, dass wir gegen die Schaffung von Arbeitsplätzen wären“, so Püschel. Dass bis zu tausend Stellen geschaffen werden könnten ist seiner Ansicht nach bei einem Logistikzentrum „ohnehin Quatsch“.

Was wirklich geschehe, sei in der HZ vom 26. Februar zu lesen gewesen: „Die Landkreise und die Kommunen stehen im erbitterten Wettstreit um Gewerbegebiete“, heißt es in Püschels Pressemitteilung. „Wir haben große Probleme mit der Luftverschmutzung. Wenn diese Logistikzentren ihre Arbeit aufnehmen, wird es noch mehr Lkw auf unseren Straßen geben. Die Umwelt dagegen steht ganz hinten an.“