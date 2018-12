Heidenheim Hotel im „Brenzpark Center“: Das sind die Pläne für das Penny-Areal

Heidenheim / Von Silja Kummer

Die Baugesellschaft Heidenheim hat den Penny-Bau in der Oststadt gekauft. Dort entsteht ein neues Hotel mit sechs Hotel-Apartements.

Die Stadtwerke AG ist in erster Linie ein Energielieferant, der der Stadt Heidenheim gehört. 2017 wurde als Tochterunternehmen die Baugesellschaft Heidenheim GmbH gegründet, über die die Stadtwerke nun verstärkt in den Wohnungsbaumarkt einsteigen.

Das jüngste Projekt auf diesem Gebiet ist der Erwerb des Gewerbeobjekts Kanalstraße 2. Darin befindet sich der am Eingang zur Oststadt gelegene Penny-Markt, der derzeit von der Merz Objektbau GmbH im Auftrag der Stadtwerke saniert wird. Auch der bisherige Mieter Getränke Göbel wird weiterhin dort Flächen mieten.

Neues Konzept, neuer Name

Neu entsteht ein Hotel Garni mit 56 Zimmern in drei Kategorien und Frühstücksangebot. Es soll im dritten oder vierten Quartal 2019 eröffnet werden. Betreiber sind die Zanger Gastronomen Frank und Andreas Widmann, die das Gasthaus „Löwen“ führen. Auch sechs Hotel-Apartments gehören zu dem Neubau.

Auf dem über 5700 Quadratmeter großen Grundstück mit 80 Parkplätzen und 40 Fahrradstellplätzen wird die ursprüngliche Gesamtfläche des Gebäudes von rund 2000 auf über 4000 Quadratmeter erweitert. Das Gebäude wird nach Auskunft von Stadtwerke-Sprecherin Viktoria Liske neu strukturiert und um den Hotelkomplex aufgestockt. Auch die Außenfassade soll sich am Hotel-Ambiente orientieren. Die gesamte Anlage bekommt den Namen „Brenzpark Center“.

Mit Mietpreisbindung

Die beiden daneben liegenden Ärtzehäuser befinden sich nicht im Eigentum der Stadtwerke, wohl aber soll bald das gegenüberliegende Schlachthof-Areal in den Besitz der Baugesellschaft Heidenheim übergehen. Nach Auskunft der Stadtverwaltung hat der Gemeinderat beschlossen, das Schlachthofareal an die Stadtwerke zu verkaufen. Eine Auflage dabei ist, dass ein Anteil von ca. 20 Prozent der Wohnungen mietpreisgebunden gebaut werden müssen. Der notarielle Kaufvertrag ist noch nicht abgeschlossen.

Für die Umsetzung der Bebauung in der Oststadt wurde als Untergesellschaft der Baugesellschaft Heidenheim die Wohnbau Brenzpark GmbH gegründet. Auf dem Schlachthof-Areal soll das Brenzpark-Quartier auf einer Fläche von 9164 Quadratmetern entstehen. Geplant sind dort der Bau von Wohnungen, betreutes Wohnen, ein Pflegeheim mit Tagespflege, Büros, Arztpraxen, ein Restaurant und Parkplätze.

Ein Resultat des GBH-Verkaufs

Dass sich die Stadtwerke AG auf dem Gebiet der Wohnungswirtschaft engagieren, ist einem Umstand zu verdanken, der aus dem Verkauf der GBH an die Gagfah resultiert: Die Stadtwerke hielten damals die städtischen Anteile an der Wohnungsbaugesellschaft GBH. Darin enthalten war auch die Beteiligung an der Baugesellschaft Frankenthal in der Pfalz. Diese Anteile wollte der Gagfah-Konzern nicht übernehmen, da die Stadt Frankenthal sich wiederum weigerte, ihrer eigenen Anteile an der Baugesellschaft zu verkaufen.

Eigenes Baubüro mit Personal

Heute zieht man bei den Stadtwerken eine positive Bilanz für die Baugesellschaft Frankenthal, an der man 63,13 Prozent der Anteile hält: „Der Bestand an Wohnungen beläuft sich zum 31. Dezember 2017 auf 1866 Einheiten, die Leerstandsquote lag bei 0,7 Prozent“, so Stadtwerke-Sprecherin Viktoria Liske.

Über eine weitere Tochter der Baugesellschaft Heidenheim GmbH, die Wohnbau Waldhorn GmbH, werden zusammen mit der Kehrberger Kreativbau GmbH aus Ansbach 135 Studentenapartments (Waldhorn Apartments) in der Härtsfeldstraße errichtet.

Außerdem hat die Hellenstein Generalbau GmbH (Gebau), eine 100prozentige Tochter der Stadtwerke AG, seit einigen Jahren verschiedene Projekte, beispielsweise im Bereich der Hallenbadsanierung in der Aquarena oder in Rothenburg umgesetzt. Die Gebau wurde bereits 2009 gegründet und kümmerte sich auch um die Generalsanierung des Verwaltungsgebäudes der Stadtwerke.

Baubüro mit eigenem Personal

Aufgrund der General- und Wohnbauaktivitäten haben die Stadtwerke eigens ein Baubüro mit eigenem Personal für die Abwicklung des operativen Geschäftes eingerichtet. Die Zusammenarbeit mit Fachingenieuren, externer Bau- und Planungsbüros konnte die letzten Jahre stark intensiviert werden.

Auf dem ertragreichen Feld der Immobilienwirtschaft. erwarten sich die Stadtwerke außerdem die Möglichkeit der Vernetzung mit energiewirtschaftlichen Produkten und Dienstleistungen, etwa durch Wärmecontracting, E-Mobilität, Energieausweise sowie Generalbauleistungen wie z. B. Gebäudesanierungen und Ingenieurdienstleistungen in den Bereichen Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro.