Nachdem Anfang März zwei Schwestern attackiert und verletzt wurden, zieht das Klinikum nun Konsequenzen und setzt nachts auf die permanente Anwesenheit von Security.

Aufgrund der Zunahme von Übergriffen auf das Personal des Klinikums weitet die Klinikleitung die Zusammenarbeit mit der Heidenheimer WSD Wach- und Schließdienst GmbH aus.

Künftig wird das Sicherheitspersonal in der Zeit zwischen 22 Uhr und 6 Uhr durchgehend in der Zentralen Notaufnahme (ZNA) präsent sein und auch den Stationen auf Zuruf zur Verfügung stehen.

„Die Sicherheit unserer Patienten und Mitarbeiter hat für uns höchste Priorität“, erklärt Robert Filter, Kaufmännischer Direktor des Klinikums. Die Präsenz der Sicherheitsmitarbeiter hat laut Stefan Eisele, Stationsleiter der ZNA, auch eine präventive Wirkung.

Bisher war ein Sicherheitsdienst nur zu besonderen Anlässen in der ZNA vor Ort - etwa während des Stadtfests oder beim „Warten aufs Christkind“ am Abend des 23. Dezember, da man bei diesen Veranstaltungen häufiger Patienten hatte, die aufgrund von starker Alkoholisierung zur Gewalt neigen.

Ausschlaggebender Anlass, einen Security-Mitarbeiter künftig jede Nacht einzusetzen, war ein Vorfall Anfang März, erklärt Klinik-Sprecher Günther Berger. Dabei wurden zwei Krankenschwestern von einem 23-jährigen Wohnsitzlosen attackiert und verletzt. Der Mann hatte über Beschwerden geklagt und wollte eine stationäre Aufnahme. Nachdem ein Arzt dies nach einer Untersuchung abgelehnt hatte, war der Mann gewalttätig geworden.

Alarmierende gesellschaftliche Entwicklung

„Alleine die Anwesenheit der Security gibt meinen Kollegen ein Gefühl der Sicherheit und wirkt in vielen Situationen deeskalierend“, sagt ZNA-Stationslieter Eisele. In Zeiten, in denen die Gesellschaft zunehmend „verrohe“, sei dies besonders wichtig.

Die Notwendigkeit einer solchen Maßnahme aufgrund von zunehmender Gewaltbereitschaft ist auch für Filter eine alarmierende gesellschaftliche Entwicklung: „Dass unsere Mitarbeiter, Menschen, die ihre Tätigkeit aus Überzeugung der Gesundheit ihrer Mitmenschen widmen und sich in den Dienst der Gesellschaft stellen, mit einer solcher Respektlosigkeit behandelt werden und um ihre eigene Unversehrtheit fürchten müssen, macht mich sprachlos.“

