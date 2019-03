Heidenheim Schulen auf der Ostalb sollen vernetzt werden

Heidenheim / pm

Sechs Gymnasien wollen im Excellence-Netzwerk enger zusammenarbeiten.

Aktuell 316 Schulen mit 336 000 Schülern und 27 000 Lehrkräften schließt das als Mint-EC bezeichnete nationale Excellence-Netzwerk von Schulen mit Sekundarstufe II und ausgeprägtem Profil in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik ein.

23 dieser Gymnasien befinden sich in Baden-Württemberg, davon sechs in Ostwürttemberg: Rosenstein-Gymnasium Heubach, Ernst-Abbe-Gymnasium Oberkochen, Landesgymnasium für Hochbegabte Schwäbisch Gmünd, Buigen-Gymnasium Herbrechtingen, Max-Planck-Gymnasium Heidenheim, Peutinger-Gymnasium Ellwangen.

Ein Regionaltreffen diente dem Ziel, ein regionales Netzwerk der Mint-EC-Schulen in Ostwürttemberg aufzubauen, genannt Ostalb Mint-EC. Vereinbart wurde nun eine Vernetzung in den Mint-Fächern. Anvisiert ist zudem eine enge Anbindung an die Hochschulen der Region. Es sollen auch die Industrie-Betriebe mit Mint-Profil angesprochen und zur Kooperation ermutigt werden, um wissenschaftlichen Nachwuchs zu gewährleisten und damit die Region für die Zukunft konkurrenzfähig zu gestalten.

Zumindest einmal im Jahr sollen Schüler der beteiligten Schulen in Camps mit besonderen Schwerpunkten gefördert werden. Weiteres Ziel ist es, mit der bundesweiten Schulcloud des Mint-EC-Netzwerks untereinander vernetzt zu sein. Das Peutinger-Gymnasium und das Rosenstein-Gymnasium sind Vorreiter. Das Land müht sich seit Jahren vergeblich um eine funktionierende Schulcloud, so dass die Mint-EC-Schulen hierbei im Bund federführend sind. pm