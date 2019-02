Heidenheim Winteroper: Stürmische Begeisterung für Mozarts „Figaro“

Heidenheim / Manfred F. Kubiak

Wolfgang Amadeus Mozarts „Le nozze di Figaro“ mit Weltklassebariton Michael Volle und einer Reihe von Details, über die sich mit Lust diskutieren lässt.

Messner und Mozart. Innerhalb weniger Tage galt es im Heidenheimer CC gleich zwei Giganten. Zwei Gipfelstürmern, die auf ihren ureigensten Feldern die Grenzen verschoben, das vor ihnen Unmögliche möglich, das vor ihnen Undenkbare sogar sichtbar beziehungsweise hörbar gemacht haben.

Was Mozart anbelangt, sagt ihm die Musikwissenschaft nicht weniger nach, als dass ihm in Sachen Oper die Quadratur des Kreises gelungen sei. Und in der Tat war schon der junge Mozart – und alt durfte er leider ja nicht werden –, war also, besser, der jüngere Mozart schon der Auffassung gewesen, dass die Poesie die gehorsame Tochter der Musik sei und nicht, wie von Monteverdi bis Gluck geglaubt wurde, das Umgekehrte unumstößlich zu gelten habe.

Von Marmor zu Fleisch und Blut

Aber bis dahin hatte man ja auch gedacht, die Opernbühne sei reserviert für Mythologien, Allegorien und marmorne Götter, die Sterbliche am Nacken packen und kräftig durchschütteln. Mozart machte auf der Szene den Weg frei für Menschen aus Fleisch und Blut und mit allem, was dazu gehört.

Und er ging noch viel weiter, indem er Verschiebungen der gesellschaftlichen Statik spürte und verarbeitete. So geht es etwa schon im „Figaro“ auch um das am Horizont aufscheinende Erwachsen des Bürgertums, das sich zugute hält, in allen Lebenslagen den Verstand zu gebrauchen – der einem, dies nur am Rande, in den Turbulenzen dieser Oper nicht unbedingt weiterhilft.

Mozarts Antwort auf hier am Ende offen bleibende Fragen werden übrigens im „Don Govanni“, seiner nächsten Oper, beantwortet, wo der Titelheld nicht zuletzt deshalb gewissermaßen bis zur Selbstzerstörung aufbegehrt, weil er spürt, dass ein Freigeist wie er von der nun schon Gestalt annehmenden Bourgeoisie höchstens noch im Theater geduldet werden wird.

Wir sehen schon: Mozart ist die Quadratur des Kreises nicht zufällig gelungen. Er arbeitet zielgerichtet daran. Dann ist es soweit und im Jahr 1786 alles plötzlich ganz anders, als am 1. Mai „Le nozze de Figaro“ herausgekommen war. Mag sein, dass man seinerzeit in Wien nur geahnt und gespürt hat, was später die Wissenschaft mit Worten benannte, wie sie Attila Csampai fand, der davon spricht, dass sich in dieser Partitur „Die Erschaffung des Theaters aus dem Geist der Musik“ ereignet.

Mozart hatte es geschafft, Handeln, Denken und Fühlen der Personen, in der Komposition fixiert in Musik zu erfassen. Das Geschehen auf der Bühne und das Geschehen in der Musik werden eins, denn Mozart erfasst hier nicht mehr nur, was die Handelnden äußern und tun, sondern auch das, was sie empfinden.

Muss man das wissen, da man es ja spürt? Hilft es wenigstens, zu wissen, was man spürt? Kann man überhaupt wissen, was man spürt. Und spürt jemand, der weiß, überhaupt noch etwas? Wer den Verdacht hegen sollte, dass es bei Mozart, explizit auch im „Figaro“, immer ebenso um Fragen wie diese gehen könnte, liegt übrigens so falsch nicht.

Und falsch gelegen hat keiner der 1132 Besucher im rappelvollen, bei solchen Gelegenheiten ohne die drei vorderen Reihen bestuhlten, etwas verkleinerten CC, der dort am Sonntagabend Wolfgang Amadeus Mozarts „Le nozze di Figaro“ als Heidenheimer Winteroper gebucht hatte.

Der Graf ist der Chef

Diese wird, wie man weiß, konzertant gegeben. Umso besser in diesem Fall, könnte man nun sagen, da hört, man, auch ohne dass sie handeln, was die im Stück verhandelten Menschen umtreibt. Umgekehrt könnte aber auch gelten, dass man ja, wo nicht gehandelt wird, gar nicht überprüfen kann, ob man richtig gehört hat. Und Worte, so viel weiß man auch, müssen nicht immer das bedeuten, was jemand vorgibt, mit ihnen sagen zu wollen. Zumal in einem Stück, das von der Intrige beherrscht wird. Sogar von Intrigen. Denn wir haben es mit zweien zu tun, mit einer von oben und mit einer von unten. Der Graf gegen den Rest, und der Rest gegen den Graf. Obwohl es in Wirklichkeit nicht ganz so einfach ist.

In der Wirkung, die von der vor dem Orchester Agierenden ausgeht, allerdings schon. Denn da ist als Graf der Weltklassebariton Michael Volle aufgeboten, der das herauslässt, was man im Jargon des Theaters die Rampensau zu nennen pflegt. Volle singt und agiert alle anderen an die Wand. Volle ist der Chef. Und der Graf bleibt, auch wenn er am Ende nicht umhin kommt, den Zerknirschten zu spielen, Graf aller Klassen. Einen wie ihn ärgert man vielleicht, aber man fordert ihn nicht heraus.

Die Ohren gehen über

Insofern setzt Michael Volle als, wenn man so will, singender Regisseur des Abends sogar noch eine Interpretation auf die konzertante Version obendrauf. Darüber könnte man jetzt sogar diskutieren. Auf der anderen Seite aber macht das beim Zusehen so viel Spaß, dass man sich das locker auch verkneifen kann. Und gesanglich, nomen est omen, schöpft Volle dermaßen aus dem Vollen, dass einem auch die Ohren übergehen wollen. Ihm stehen Farbe und Duktus für alles, was er er singend äußert, in geradezu überbordendem Maß zur Verfügung. Eine Weltklasseleistung, so wie von der Intendanz versprochen. Sagenhaft.

Allerdings mit der hörbaren Folge, dass die Homogenität, die Balance im Ensemble nicht mehr gewährleistet werden kann, da es lediglich Ida Aldrians Cherubino, eine bemerkenswert hell und schimmernd timbrierte Mezzosopranistin, nach ganz kurzem Anlauf Michaela Maria Mayers Susanna und sodann der Gräfin von Gabriele Scherer, die auch abseits der Bühne Volles Gattin ist und, da freut man sich, im Sommer als Lisa in „Pique Dame“ nach Heidenheim zurückkehren wird, gelingt, sich Volles Reichweite zu nähern. Der junge, sehr vielversprechend klingende Lancelot Nemura etwa hat es als nur etwas tiefer gelegter Stimmfachkollege Michael Volles sogar noch etwas schwerer im Vergleich und im Schatten Volles, außerhalb dessen, damit man sich nicht falsch versteht, großartig gesungen wird.

Und über Details wie diese diskutiert man dort, wo sehr hohes bis höchstes Niveau längst die Regel ist. Womit wir auch schon bei der „Cappella Aquileia“ angelangt wären. Die klingt wieder mal so prächtig, dass gleich erneut die Details ins Spiel kommen, da man über Grundsätzliches hier nicht mehr reden muss.

Heidenheims Opernfestspieldirektor Marcus Bosch lässt die Ouvertüre, ein an allen Pulten des Orchesters mit durchaus zu fürchtenden Passagen für Musiker-Bewerbungsvorspiele gespicktes Bravourstück, überraschend weich anklingen und hierbei schon mal klar machen, dass auch Wert auf Winzigkeiten gelegt wird, die woanders schon mal unter den Tisch fallen.

Ein Versprechen, das eingelöst wird und in beinahe allen Ecken der „Cappella“ nicht nur oft vielleicht sogar lediglich Überhörtes zutage fördert, das formidablen Effekt entfalten kann und es auch tut. Wobei Marcus Bosch mitunter dem Impuls nachzugeben scheint, den Augenblick, eben weil er so schön ist, zum Verweilen einzuladen, was den Preis beinhaltet, ein wenig an Fahrt und Explosivität einzubüßen. Dynamische Delikatessen wiederum, von denen einige zu hören sind, fallen bei Bosch und der „Cappella“ ja beinahe schon wieder unter die Rubrik „alltäglich“.

Stürmische Begeisterung

Und wie sieht es aus in Sachen „Erschaffung des Theaters aus dem Geist der Musik“. Da wird es, wir tummeln uns nach wie vor in der Abteilung „Diskussion und Details“, zweischneidig. Denn während, insbesondere in den Ensembles und in den Finals des zweiten und vierten Aktes, Bosch und die „Cappella“ gewissermaßen Anschauungsunterricht bieten, was genau damit gemeint sein könnte und wie es sich anhört, so verschenkt Bosch in Cherubinos Kanzone „Non so più, cosa son, cosa faccio“, durch ein etwas atemloses Tempo die volle Entfaltung dieses Dramas en miniature, in dem der Page nicht nur davon singt, nicht mehr zu wissen, wer er sei und was er tue, sondern eben auch die Musik die Achterbahn seiner Gefühle rauf und runter und durch die Kurven fährt.

Sonst noch was? Stürmische Begeisterung. Verdientermaßen.