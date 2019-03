Begleitet vom englischen Streichquartett „Leos Strings“ präsentieren Dan Haynes und Pete Richard am Sonntag, 7. April, ab 19 Uhr im Konzerthaus ihre zweistündige Show mit allen Hits.

Heidenheim. „Beeindruckend dicht am Original“, wie die beeindruckte britische Presse bescheinigt, präsentiert das schottische Duo „Bookends“ die Musik von „Simon & Garfunkel“. Begleitet vom englischen Streichquartett „Leos Strings“ präsentieren Dan Haynes und Pete Richard am Sonntag, 7. April, ab 19 Uhr im Konzerthaus ihre zweistündige Show mit allen Hits. Karten sind im Ticketshop des Pressehauses und in allen HZ-Geschäftsstellen erhältlich. pm