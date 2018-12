Heidenheim Die Kirchen öffnen ihre Türen

Heidenheim / HZ

Die Kirchen bieten am Samstag ein Programm unter dem Motto „Lichter des Glaubens“.

Dabei öffnen nicht nur die Innenstadtkirchen ihre Tore zu adventlicher Musik, sondern Vertreter von Gemeinden und Chören sind mitten in der Stadt im Geschäftstreiben anzutreffen. Einkaufenden wird so adventliche Einstimmung aufs Weihnachtsfest gewissermaßen en passant ermöglicht. Start ist um 10.15 Uhr mit einem Veeh-Harfen-Konzert im Altenheim St. Franziskus. Um 16 Uhr wird Dekan Dr. Karl-Heinz Schlaudraff am Winterdörfle auf dem Eugen-Jaekle-Platz die Eröffnungsandacht halten, wobei der Kinderchor und „vox animata“ zu hören sind.

Um 18 Uhr gibt es dann ein klassisches Chorkonzert des Sängerclub Heidenheim gemeinsam mit der Musikschule zum Thema „200 Jahre Stille Nacht“ in der Michaelskirche. Ab 20.30 Uhr singen „vox animata“ in der Marienkirche die Weihnachtsgeschichte von Hugo Distler und andere Chorsätze. Jeweils um 17, um 17.45 und um 18.30 Uhr gibt es in der Buchhandlung Bücherzauber Lesungen für Kindergarten- und Grundschulkinder. Zwischen 17 und 19.30 Uhr gibt es in die Buchhandlung Osiander ein Bibelquiz. Pfarrer und Pfarrerinnen nehmen auf der roten Couch beim Café Melange Platz und geben zwischen 17 und 20 Uhr Antworten zu Glaubens- und Lebensfragen. Ab 19 Uhr ist der Posaunenchor des CVJM beim Drogeriemarkt Müller zu hören. Zu nächtlicher Stunde erklingt um 22 Uhr ein adventliches Orgelkonzert mit Dörte Maria Packeiser in der Pauluskirche.

Das Abendgebet um 22.30 Uhr in der Pauluskirche bildet den stimmungsvollen Abschluss der „Lichter des Glaubens“. Es wirken mit die Evangelische Gesamtkirchengemeinde und die Katholische Seelsorgeeinheit Heidenheim, die Evangelische Brückengemeinde und die Evangelische Kirchengemeinde Mergelstetten, die Evangelisch-Methodistische Gemeinde Heidenheim und der CVJM Posaunenchor Heidenheim, die APIS Evangelische Gemeinschaft und die Neuapostolische Kirche Heidenheim.