Tausende Besucher kamen am Samstag zum Rosenmarkt in der Hinteren Gasse.

Einmal mehr drehte sich am vergangenen Samstag in der Hinteren Gasse alles um eins: die Rosen. Schon zum 17. Mal fand der beim Publikum äußerst beliebte eintägige Rosenmarkt in der schönsten Straße Heidenheims statt und zog wieder Tausende Besucher in die Innenstadt. An zahlreichen Ständen gab es alles rund um die Rose zu kaufen.

Von Parfums und Seifen über Porzellan und Gartenassecoires bis hin zu jeder Menge unterschiedlicher Rosen – den Besuchern dürften nur wenige Wünsche unerfüllt geblieben sein. Insgesamt rund 40 Händler und Gastronomen beteiligten sich am Rosenmarkt, der einmal mehr von blendendem Wetter begleitet war.