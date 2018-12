Heidenheim Die Grünen retten den städtischen Haushalt

Heidenheim / Andreas Uitz

Der Gemeinderat hat den Finanzplan fürs kommende Jahr bei elf Gegenstimmen verabschiedet.

Nach einer längeren und intensiv geführten Debatte über die Erhöhung der Gewerbesteuer hat der Gemeinderat den Haushalt fürs kommende Jahr verabschiedet – bei elf Gegenstimmen.

Im Wesentlichen drehte sich die Diskussion darum, ob und wann die Gewerbesteuer, wie von der Verwaltung vorgeschlagen, erhöht werden soll. Eine schon seit Jahren immer wieder geführte Debatte. Schon im Zuge der Haushaltsberatungen hatten SPD, Linke, Grüne und DKP eine Erhöhung schon für 2019 gefordert, während die Verwaltung 2020 im Blick hat. Die Freien Wähler lehnen eine Erhöhung generell ab, die CDU schlug sich auf die Seite der Verwaltung.

Bei der Abstimmung über einen von SPD-Fraktionschef Rudi Neidlein formulierten Antrag, ließ sich für diesen keine Mehrheit finden. Es kam zur Patt-Situation mit 17 zu 17 Stimmen, wodurch der Antrag auf sofortige Erhöhung abgelehnt war.

Angesicht der Tatsache, dass die Verwaltung nicht um ersten Mal mit einem Jahr Vorlauf vorschlägt, den Hebesatz zu erhöhen, dies aber bisher doch nicht umgesetzt wurde, erklärte Neidlein, nicht mehr an eine Erhöhung zu glauben. Er argumentierte mit einer immer schlechter werdenden Einnahmesituation, die dafür sorge, dass die Rücklage in den kommenden Jahren immer weiter schrumpft, um die Aufgaben finanzieren zu können. Weil seine Fraktion dabei nicht tatenlos zusehen wolle, kündigte er an, dass seine Fraktion dem Haushalt auch generell nicht zustimmen werde.

Deshalb entwickelte sich die Abstimmung auch zum Krimi. Wäre nämlich bei der Verabschiedung des Haushaltsplans ebenfalls eine Patt-Situation entstanden, wäre er abgelehnt – eine Situation die es bislang noch nicht gab, und die etliche Schwierigkeiten und weitreichende Konsequenzen mit sich gebracht hätte.

Letzen Endes war es die Fraktion der Grünen, die das Planwerk rettete. „Auch wir waren für eine Erhöhung der Gewerbesteuer im kommenden Jahr. Aber nur weil sich dafür keine Mehrheit finden ließ, wollten wir nicht auch nicht den gesamten Haushaltsplan platzen lassen“, so der Grünen-Fraktionschef Michael Sautter.

So stimmte seine Faktion dem gesamten Planwerk zu, die SPD, die Linke und die DKP stimmten dagegen. Mit dem Ergebnis von 23 Ja- und elf Nein-Stimmen ist damit die städtische Finanzplanung fürs kommende Jahr abgesegnet.

Der jetzt verabschiedete Haushalt sieht im kommenden Jahr laufende Einnahmen in Höhe von knapp 152 Millionen und Ausgaben in Höhe von knapp 149 Millionen Euro vor. Um die 2019 anstehenden Investitionen finanzieren zu könne, muss die Stadt in die Rücklagen greifen und rund 17 Millionen Euro entnehmen. Ende des kommenden Jahres liegen die Rücklagen dann nur noch bei 33 Millionen Euro.