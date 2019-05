Startschuss für die Opernfestspiele: Mit dem Empfang für die Künstler und das technische Personal begann am Montagabend auf Schloss Hellenstein der Opernsommer in Heidenheim.

Als plötzlich ein gut verstecktes Telefon klingelte, während Simone Maiwald gerade im Begriff war, die Opernfestspiele für eröffnet zu erklären, da war es zum großen Spaß aller anderen auch noch das der Rednerin. Heidenheims Kulturbürgermeisterin schaltete das Gerät stumm, ohne die Zeremonie zu unterbrechen, nahm den Zwischenfall launig zum Anlass, ein wenig über sich selber zu lachen – und versprach hoch und heilig, vor jeder weiteren Veranstaltung des Festivals ihr Telefon auszuschalten.

Der Auftritt mit Klingeling war gleichzeitig auch der erste für Simone Maiwald in dieser Umgebung. Denn einen der die Festspielzeit traditionell eröffnenden Künstlerempfänge auf dem Schloss hatte die vor Jahresfrist unterm Hellenstein gekürte Bürgermeisterin bis dato noch nicht präsidiert.

Zehn erfolgreiche Jahre

Und sie nutzte das Debüt gleich mal zur Anbringung eines neuen Etiketts für den Opernsommer, das durchaus das Zeug dazu hat, an diesem hängen zu bleiben. „Heidenheims fünfte Jahrezeit“ nennt Simone Maiwald die Festspiele. Darauf war bislang in 55 Jahren auch noch niemand gekommen.

Zehn dieser Jahre bestreitet mit der kommenden Spielzeit an vorderster Stelle Marcus Bosch, der am Montagabend gar nicht in Heidenheim war, sondern in Rostock, wo es galt, ein Konzert zu dirigieren. So konnte der Opernfestspieldirektor das Loblied gar nicht hören, das Simone Maiwald auf ihn sang: die Besucherzahl auf knapp 20 000 verdoppelt, die Sponsoren- und Spendengelder auf 570 000 Euro verfünffacht und das Budget auf 2,5 Millionen Euro verdreifacht. Das seien die Erfolgszahlen der vergangenen zehn Jahre unter der Führung von Marcus Bosch und Kulturamtsleiter Matthias Jochner. Wobei gleichzeitig, so Mailwald, auch der künstlerische Ertrah enorm gesteigert worden sei. Und all dies „politisch breit unterstützt und von der Bürgerschaft sehr gewünscht“. Die Opernfestspiele seien eindeutig ein Erfolgsmodell.

Und sie beginnen traditionell mit diesem gut gelaunt besuchten Empfang für die Künstler und das technische Personal auf Schloss Hellenstein, wo man gemeinsam auf eine gedeihliche Spielzeit das Glas erhebt, ehe die Ärmel aufgekrempelt werden und das geschieht, was, laut Matthias Jochner, ein Festival ausmacht, bei dem „unter besonderen Umständen besondere Menschen zusammenkommen, um Besonderes zu schaffen“.

In diesem Sinne ging’s gleich anschließend unter der Anleitung von „Pique Dame“-Regisseur Tobias Heyder bei einer ersten Probe in medias res. Die Opernfestspiele sind eröffnet.