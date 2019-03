Bettina Kruse war 20 Jahre lang Touristik-Chefin. Eine Zahl dazu erzählt vieles: Die Übernachtungszahlen haben sich seither verdreifacht.

Urlaub machen in Heidenheim? Wer würde denn auf diese Idee kommen? Eine Frau, die diesen abwertenden Satz so bestimmt nicht stehen lassen würde, ist Bettina Kruse. Sie war 20 Jahre lang Leiterin der Tourist-Information in Heidenheim, eine Zeit, in der sich vieles verändert hat.

Und zwar so sehr, dass man es kaum wiedererkennen würde. Der Schlossberg sah noch komplett anders aus, die Landesgartenschau war noch weit entfernt, der FCH hieß noch HSB und die zweite Bundesliga war noch ein weit entfernter Traum. Die Opernfestspiele waren schon etabliert, aber viel kleiner als heute.

Fünf Meilensteine haben Heidenheim verändert

Und heute? Meilensteine seien es gewesen, die in ihre Zeit gefallen seien, sagt Bettina Kruse. Als erstes kamen die Schloss-Arkaden, danach die Landesgartenschau. Beides hatte überregionale und nachhaltige Wirkung. Dass die Gartenschau erfolgreich war, macht Kruse daran fest, dass sie heute noch auf Messen auf dieses Ereignis angesprochen werde. Vor zehn Jahren nahmen das Schlosshotel und Congress-Centrum ihren Betrieb auf. Das touristische Ballungszentrum Heidenheims mit Oper, Theater, Museen, Wildpark, hatte nach zweijähriger Lücke endlich wieder ein Herz.

Und schließlich stieg der 1. FCH in die 2. Bundesliga auf. Die Opernfestspiele wuchsen zu einem hochwertigen Klassik-Festival. All das hat Heidenheim stark verändert.

Was ist Heidenheims Potenzial?

Und was hat das mit Tourismus zu tun? Kruse hat in diesen Änderungen Potenzial gesehen und aus all dem ein touristisches Angebot geformt, für verschiedene Zielgruppen. Mit einer Leidenschaft und Freude, die bis heute typisch für sie sind. „Wir müssen mit dem arbeiten, was da ist. Ich kann nichts eigenes machen, denn dazu habe ich weder die Macht noch das Budget oder Personal.“ Apropos Personal: auf das lässt Kruse nichts kommen. Ohne ihr Team wäre ihre Arbeit niemals in dieser Form möglich gewesen, vergisst sie nicht ständig zu wiederholen.

Aalen hat eine schnuckelige Innenstadt, Schwäbisch Gmünd die Sakralbauten, wie platziert sich da Heidenheim? „Ich habe immer gesagt, Heidenheim ist eine moderne Industriestadt mit Tourismus, wobei 85 Prozent der Touristen Geschäftsreisende sind,“ so Kruse, die darin jedoch Potenzial sieht. Heidenheims Global Player bringen Gäste in die Stadt. „Hotelerie und Gastronomie hängen an diesem Tropf der Wirtschaft, das muss man ganz klar sagen.“

Die Marke von 120 000 Übernachtungen geknackt

Übernachtungen gelten als erste Kennziffer für den touristischen Erfolg einer Stadt. Denn: Rein statistisch gibt ein Tagesgast knapp 30 Euro, ein Übernachtungsgast 112 Euro am Tag aus. Als Bettina Kruse nach Heidenheim kam, gab es in der Stadt höchstens 60 000 Übernachtungen pro Jahr. Im vorigen Jahr wurde die Marke von 120 000 Übernachtungen geknackt. Dass das dieses Jahr nicht mehr erreicht wird, liegt an der Schließung der Jugendherberge.

Welche Stadtführungen hätten Sie gerne?

Eines der ersten Angebote, die Kruse anpackte und immer noch ausbaut, sind die Stadtführungen. 24 im Jahr gab es zu Beginn ihrer Heidenheimer Zeit, heute gibt es mehr als 300 mit unterschiedlichen Themen und Jahrestagen. Die Halloween-Gruselführungen mussten sogar aufgestockt werden aufgrund des überregionalen Andrangs. Erfolgreich sind laut Kruse heute auch die Pauschal-Arrangements, die zu den Opernfestspielen geformt wurden.

Baucht eine Stadt wie Heidenheim überhaupt eine Tourist-Fachfrau? Oder eine Tourist-Information? Die Kritiker von damals, die diese Frage gestellt hatten, sind heute weitgehend verstummt. Rein wirtschaftlich gesehen ist die Tourist-Info zwar eine Verlustabteilung. Rund eine Million Euro lässt sich Heidenheim das Angebot kosten. Der imagebildende Effekt indes lässt sich nicht in Zahlen fassen.

Eine Managerin, die alle Zutaten verkaufsreif mischt

Deshalb vergleicht Kruse ihre Aufgabe mit der einer Managerin: „Ich suche die bestehen Zutaten heraus, mische sie zusammen, platziere sie auf dem Markt und verkaufe sie.“

Letzter dieser touristischen Meilensteine war der Albschäferweg, den das Landratsamt mit der Touristikgemeinschaft Brenzregion zur Prädikatsreife gebracht hat. „Die Fachleute sind begeistert, die Wanderer auch.“