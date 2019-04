Die Heidenheimer schwanken nach dem Pokalwahnsinn von München zwischen Stolz und Enttäuschung.

Er machte in seiner Heimatstadt wahrscheinlich das Spiel seines Lebens und trotzdem war Robert Glatzel am Ende traurig. „Man kann es kaum beschreiben, trotz allem tut jetzt erst einmal die Niederlage weh“, sagt der FCH-Stürmer, der sich ganz mutig einen Treffer gegen die Bayern vorgenommen hatte, am Ende auf sensationelle drei Tore kam.

„Obwohl wir wussten, dass es sehr schwer wird, haben wir an uns geglaubt und spielen dann auch noch ein sehr gutes Spiel – dass wir dann ausscheiden, ist bitter“, sagt Glatzel, der in den ersten paar Minuten schon nervös war, dann aber mehr und mehr vergaß, dass ihm da Weltklasse-Verteidiger gegenüberstanden: „Mit der Zeit kommt das Selbstvertrauen.“ Und das wird er auch trotz der Niederlage aus dieser Partie mitnehmen können.

Kevin Müller: Jeder hat das Letzte aus sich herausgeholt“

Das sieht auch Torwart Kevin Müller so. „Schade, ich denke, das war eine sehr, sehr, sehr engagierte Leistung von uns.“ Wenn man in München vier Tore mache und trotzdem ausscheide, sei das sehr ärgerlich. „Aber trotzdem war es eine sehr ansprechende Leistung von uns, jeder hat das Letzte aus sich heraus geholt. Vielleicht hätte ich auch einmal einen Unhaltbaren halten müssen“, sagt Müller und richtet den Blick schon wieder nach vorn.

Marnon Busch machte in der Abwehr ein gutes Spiel, wurde am Ende aber zum Unglücksraben, als der Schiedsrichter auf Handelfmeter entschied. Eine fragwürdige Szene, man hätte auch Stürmerfoul pfeifen können. „Ich nach dem Spiel noch mal mit Leon Goretzka gesprochen und er hat auch gesagt, dass er mich getroffen hat. Ich habe gar nicht gespürt, dass ich den Ball an den Ellbogen bekomme. Als er pfeift, dachte ich erst, das wäre für uns“, sagt Busch.

Direkt nach dem Spiel überwiege natürlich die Enttäuschung. „Aber ich denke wir können stolz sein, gefühlt war heute halb Heidenheim hier. Das war Wahnsinn, eine richtig geile Unterstützung“, meint der FCHler und gibt die Devise aus: „Jetzt können wir eine Nacht drüber schlafen, dann bereiten wir uns auf Köln vor.“