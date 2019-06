Ein Kommentar von Karin Fuchs zur Brenzbahn, dem Betreiberwechsel und den Erwartungen.

Neue Fahrzeuge, mehr Verbindungen, neuer Betreiber: Für die Brenzbahnreisenden hört sich zunächst gut an, was sich ab Sonntag ändern soll. Die Erwartungen sind hoch. Doch Vorschusslorbeeren gibt es keine. Die SWEG muss erst beweisen, dass sie ihren Auftrag gut erfüllt.

Dass sie es so gut wie die DB Regio kann, dürfte leicht sein, möchte man meinen. Zu oft war auf der Brenzbahn der Wurm drin. Schlechtes Zugmaterial, defekte Züge, Personalengpass und unzureichende Informationen: Darüber haben sich Bahnkunden zu Recht geärgert.

In den vergangenen Monaten hat sich die Lage entspannt. Was unter anderem daran liegt, dass die Fahrzeiten auf der Brenzbahn verändert wurden: Der Zug ist zwar ein paar Minuten länger unterwegs, doch der Pünktlichkeit hat es gutgetan. Wirkung gezeigt hat wohl auch der wöchentliche Rapport beim Verkehrsminister, der sich in den regionalen Bahnverkehr so sehr einmischt wie zuvor noch kein anderer Minister.

Warum die Bahn neben der Brenzbahn so viele Strecken im Land an andere Betreiber verloren hat, mag dahingestellt sein. Das Angebot der Privaten war schlussendlich günstiger als das der Bahn. Bei der SWEG scheint die Rechnung aufzugehen. Sie steht mit ihrer Flotte für den Sonntag parat. Ein Glück für die Brenzbahn und ein Pluspunkt für die SWEG.

Denn auf anderen Strecken mit neuen Betreibern läuft es nicht so gut. Damit es zu keinem Fiasko kommt, wird die Bahn mit Mitarbeitern und Zugmaterial in die Bresche springen. Das klingt nach unfairem Wettbewerb: Denn so hatte man bei der Ausschreibung nicht gewettet.

Am Pfingstsonntag beginnt jedenfalls eine neue Zeit, aber der ganz große Wurf fehlt auf der Brenzbahn weiterhin. Durch die Eingleisigkeit ist man beim Taktangebot an der Grenze des Machbaren angelangt. Sie ist auch der Grund dafür, dass die Brenzbahn anfällig für Verspätungen bleibt. Der wirklich große Wurf kann erst dann erfolgen, wenn die Brenzbahn partiell zweigleisig ausgebaut ist. Dieses Vorhaben zieht sich jedoch wie Kaugummi.

Und auch bei der Elektrifizierung herrscht Stillstand. Das Land hat die Brenzbahn zwar in der Dringlichkeit nach vorn gerückt. Doch das war’s auch schon. Vom Bund fehlt das Geld und Pläne hat auch noch niemand gesehen.

Leider gilt hier weiterhin: Gut Bahn will Weile haben.