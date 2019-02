Heidenheim Die Bergstraße wird in drei Bauabschnitten saniert

Heidenheim / Andreas Uitz

In drei Abschnitten wird die wichtige Verbindungsstraße erneuert, Baubeginn ist im Frühjahr. Bis 2021 muss die Straße abschnittsweise für den Verkehr gesperrt werden

Sie ist die wichtigste Verbindungsstraße zwischen Innenstadt, Zanger Berg und Mittelrain und sie ist schon seit Jahren in schlechtem Zustand. Doch das soll sich ändern, denn die Bergstraße wird in den kommenden Jahren saniert und umgebaut. Ist sie dann 2021 fertiggestellt, wird sich einiges geändert haben. Die Planungen wurden den Mitglieder des Technik- und Umweltausschusses des Gemeinderats in ihrer jüngsten Sitzung vorgestellt. Unter anderem sollen durchgehend deutlich bessere und sichere Möglichkeiten für Radfahrer geschaffen werden, was auch auf Kosten von bisherigen Parkplätzen geht.

Oberbürgermeister Bernhard Ilg sprach von einer „bemerkenswerten Baustelle“ und einem „großen Tiefbauprogramm“, der ein klares Bekenntnis zum Radverkehr in der Stadt zugrunde liege. Steffen Widmann vom Fachbereich Stadtentwicklung erläuterte die geplanten Umbauten. Der erste Bauabschnitt liegt im Bereich zwischen der Kreuzung Wilhelmstraße und der Felsenstraße. Von der Wilhelmstraße aus soll bergauf bis zur Ernst-Degeler-Straße ein Radfahrstreifen gebaut werden, der als Schutzstreifen bis zur Friedrich-Pfenning-Straße fortgesetzt wird. Mit dem Bau der Einrichtungen für den Radverkehr werde auch die Sicherheit für die Fußgänger verbessert, da Radler dann nicht mehr auf den Gehwegen unterwegs sind.

Schulumfeld wird neu gestaltet

Diese sollen auch verbreitert werden. Auf der Ostseite der Straße wird der Gehweg mindestens 2,40 Meter breit sein, der Radfahrstreifen 1,85 Meter. Die Fahrbahnbreite soll sich auf 6,50 Meter belaufen. Auf der Westseite zur Bergschule hin wird der Gehweg 2,10 Meter breit. Das ist möglich, weil die längs der Straße vorhandenen Parkplätze nach dem Umbau weggefallen sind. Die Lehrerparkplätze an der Bergschule werden dagegen nur während der Bauarbeiten gesperrt. Hier sollen dann vorübergehend Maschinen und Baumaterialien gelagert werden.

All diese Veränderungen sollen noch in diesem Jahr im ersten Bauabschnitt fertiggestellt werden. Bei der Stadtverwaltung rechnet man mit einem Baubeginn in den Osterferien. Das hängst allerdings davon ab, ob bis zu diesem Zeitpunkt ein Förderbescheid für den Bau des Radwegs vorliegt. Entsprechende Anträge wurden bereits gestellt. Läuft alles gut, kann die Stadt Heidenheim hierfür Fördermittel in Höhe von rund 700 000 Euro erhalten.

Während der Bauarbeiten muss die Bergstraße in diesem ersten Abschnitt komplett für den Verkehr gesperrt werden. Es werde jedoch sichergestellt, dass sowohl das Parkhaus als auch die Ärztehäuser erreichbar bleiben, erläuterte Widmann. Die Bauarbeiten werden sicherlich einige Monate in Anspruch nehmen, da auch in der gesamten Bergstraße die Kanäle und Versorgungsleitungen erneuert werden müssen.

Zweiter Teil im nächsten Jahr

Im kommenden Jahr soll dann der zweite Abschnitt folgen, der von der Felsenstraße bis zur Ernst-Degeler-Straße reicht. Hier werden die Gehwege dann schmäler und auch die Fahrbahn wird nur noch 6,35 Meter statt bisher 7,25 Meter breit sein. Dadurch kann Platz geschaffen werden für den Radfahrstreifen.

Der dritte Bauabschnitt im Jahr 2021 reicht dann von der Ernst-Degeler-Straße bis Friedrich-Pfenning-Straße an der Aquarena-Kreuzung reicht. In diesem Bereich soll aus dem Radfahrstreifen ein Schutzstreifen für Radfahrer werden, da der erforderliche Platz nicht zur Verfügung steht. Für den Schutzstreifen muss die Fahrbahn um 1,30 Meter in Richtung Westen verbreitert werden, was wiederum eine Stützmauer notwendig macht.

Von den Mitgliedern des Technik- und Umweltausschusses wurde die Förderung des Radverkehrs durch den Umbau gut geheißen. „Es ist auch gut, dass wir dafür im unteren Teil auf Parkplätze verzichten“, so Norbert Fandrich (Linke). Eine Diskussion entspann sich durch die Tatsache, dass im Bereich der Bergschule am Gehweg Poller geplant sind, die verhindern sollen, dass Autos hier anhalten. Gabi Wegmann (SPD) wollten diese Lösung nicht gutheißen und enthielt sich bei der Abstimmung.

Dass die Baustelle einen starken Eingriff in den Verkehr bedeutet, betonten sowohl Ilg als auch Widmann. Vor allen Dingen für den Busverkehr brächten die Bauarbeiten erhebliche Einschränkungen, so Widmann. Mit der HVG hätten bereits Gespräch über geänderte Linienführungen stattgefunden.

Einem aktuellen Kostenüberschlag zufolge werden sich die Kosten für die Erneuerung der Kanäle im ersten Bauabschnitt auf 300 000 Euro belaufen. Die Bauarbeiten für die Straße im erten Abschnitt sind mit rund 520 000 Euro veranschlagt, so dass die Gesamtkosten für die Erneuerung der Bergstraße in diesem Bereich auf 820 000 Euro betragen.

Der Umbau der Bergstraße kostet 2,3 Millionen

Die Kosten für den Umbau der Bergstraße, der in drei Abschnitten erfolgen soll, sind beträchtlich. Grund dafür ist, dass auch die Kanäle und Versorgungsleitungen im Unterbau erneuert werden.

Insgesamt belaufen sich die Kosten auf mehr als 2,3 Millionen Euro. Allein der Austausch der Kanäle schlägt mir 710 000 Euro zu Buche.

Der teuerste und längste Bauabschnitt ist der dritte. Er kostet insgesamt 900 000 Euro und findet 2021 statt