Schnaitheim / HZ

Heute Abend ist die Fabrikstraße wieder frei. Die Bauarbeiten sind beendet.

Die Asphaltarbeiten in der Fabrikstraße liefen in den letzten Tagen mit Hochdruck und so konnten sie gestern fertiggestellt werden. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden gestern noch parallel dazu Angleichungsarbeiten durchgeführt. Die Bauarbeiten inklusive Rückbau der Umleitungsstrecke sollen bis heute abgeschlossen sein, sodass die Straße am Abend für den öffentlichen Verkehr freigegeben werden kann. Im Spätherbst werden die restlichen Pflanzarbeiten durchgeführt.