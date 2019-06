Die Arbeiterwohlfahrt wurde vor 100 Jahren gegründet. Auch im Kreis Heidenheim ist die Institution sehr aktiv.

Bei strahlendem Sommerwetter staunten wohl einige Besucher des Heidenheimer Waldbads über die vielen Menschen, die nicht ins Freibad gingen. Die Awo hatte geladen und weit über 200 Menschen waren ins Awo-Haus beim Waldbad gekommen, um gemeinsam zu feiern.

Denn die Arbeiterwohlfahrt (Awo) wird in diesem Jahr 100 Jahre alt. Nach dem 1. Weltkrieg und dem großen Elend breiter Bevölkerungsschichten gründete die SPD-Reichstagsabgeordnete Marie Juchacz die Institution. Anfangs ging es bei der Arbeit der in erster Linie um Suppenküchen, Nähstuben und die Betreuung und Ernährung von Kindern.

Bundesweit große Bedeutung

Heute arbeiten bei der Einrichtung bundesweit fast 400 000 Mitglieder und mehr als 200 000 hauptamtliche Mitarbeiter in allen Bereichen der sozialen Arbeit. Auch im Kreis Heidenheim ist die Awo seit 1925 aktiv. Mit zahlreichen Angeboten, von einer ganzheitlichen Betreuung von alten Menschen über zahlreiche Beratungsstellen bis zum Angebot von Lebensmittelmärkten und Arbeitsplätzen für langzeitarbeitslose Menschen bietet die Arbeiterwohlfahrt den Menschen im Landkreis umfangreiche Beratungsmöglichkeiten und Hilfestellungen an.

Anders als andere Awo-Gliederungen verzichtete man im Kreis Heidenheim auf einen offiziellen Festakt zu ihrem großen Jubiläum. Der Kreisverband und die Ortsvereine Heidenheim und Giengen feierten stattdessen ein Familienfest. Die ehrenamtlichen Vorsitzenden Stefan Oetzel für den Kreisverband und Christine Schulten, Vorsitzende der Heidenheimer Awo, begrüßten die zahlreichen Besucher. Schulten berichtete über ein Gespräch mit ihrer kleinen Tochter über das, was in deren Augen die Arbeiterwohlfahrt ausmacht: „Ihr macht so tolle Sachen für Kinder, das finde ich einfach gut.“

Schon kurz nach Beginn war kein freier Platz auf dem großen Gelände mehr zu finden. Überall spielende Kinder, Familien bei Kaffee und Kuchen, zahlreiche Senioren schauten im Schatten dem bunten Treiben zu. Die Betreuer der Awo-Kinderfreizeit hatten sich ein umfangreiches Programm einfallen lassen.

Auch die inhaltliche Seite kam nicht zu kurz. Eine Ausstellung stellte die Einrichtung über die vergangenen 100 Jahre vor, mancher Besucher kam ins Nachdenken, als er gelesen hatte, welch umfangreiche Arbeit die Vorgänger der heutigen Verantwortlichen geleistet und auch welchen Gefahren sie während des Dritten Reiches, als die Awo verboten war, ausgesetzt waren.

Dort, wo sonst die Kinder der Kinderfreizeit in ihren Gruppenzelten spielen, wurde über die professionelle Seite der Awo berichtet: Wohnen und Pflege, Arbeit und Bildung, die Beratungsstellen. Die Schwangerenberatungsstelle hatte die Babysimulatoren mitgebracht: Mit den Babypuppen kann man schnell feststellen, wie man mit einem Säugling umgehen muss. Es entwickelten sich zahlreiche gute Gespräche mit den Fachleuten.

Die Abgeordneten Andreas Stoch, Leni Breymaier und Martin Grath hatten ebenso wie Heidenheims Bürgermeisterin Simone Maiwald den dunklen Anzug gegen Sommerkleidung getauscht und waren mittendrin. Das Ethno Dance Project, auch ein Awo-Projekt aus Giengen, bei dem 30 Mädchen tanzen, beeindruckte die Besucher mit seinen Auftritten, und auch die Sambo-Jungs, hervorgegangen aus dem Projekt „Schlau und couragiert – Gewalt verliert“ zeigten ihr Können. Am frühen Abend trat die Rockband Draxxlon auf und begeisterte das Publikum.