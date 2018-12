Heidenheim Die Abwassergebühren sinken ab 2019

Heidenheim / Andreas Uitz

In den zurückliegenden Jahren wurde ein Überschuss erwirtschaftet, der wird jetzt weitergegeben.

In der letzten Sitzung dieses Jahres hat der Gemeinderat gestern eine geringfügige Senkung der Abwassergebühren beschlossen. Grund dafür ist, dass in den Jahren 2015 und 2016 bei der Abwasserentsorgung eine Kostenüberdeckung entstanden ist. Diese muss innerhalb von fünf Jahren an die Gebührenzahler zurückgegeben werden.

Insgesamt beläuft sich der Überschuss auf knapp 160 000 Euro. Auf die Schmutzwassergebühr entfallen knapp 111 000 Euro, auf die Niederschlagswassergebühr etwa 49 000 Euro. In den Jahren 2019 bis 2021, für die die neue Kalkulation gilt, wird diese Überdeckung abgebaut.

Für die Verbraucher bedeutet das, dass sie in den kommenden drei Jahren weniger fürs Abwasser bezahlen müssen. Bislang lag der Gebührensatz fürs Schmutzwasser bei 2,22 Euro pro Kubikmeter. Der wird um sieben Cent gesenkt, beträgt also ab 2019 nur noch 2,15 Euro. Die Gebühr, die Hausbesitzer für die Entsorgung des Niederschlagswassers bezahlen müssen, bemisst sich anhand der versiegelten Fläche auf ihren Grundstücken. Künftig werden 55 Cent pro Quadratmeter fällig, bislang lag der Satz bei 56 Cent.

Bei der Kalkulation der anfallenden Mengen geht die Stadtverwaltung von Erfahrungswerten der vergangenen Jahre aus. Dabei liegt eine Menge von 2,55 Millionen Kubikmetern Schmutzwasser pro Jahr zugrunde, beim Regenwasser rechnet die Verwaltung mit 3,89 Millionen Quadratmetern versiegelter Grundstücksfläche im gesamten Stadtgebiet. Doch was bedeutet die Senkung für den normalen Gebührenzahler. Um das zu verdeutlichen, macht die Verwaltung eine Rechnung auf: Bei einem Vier-Personen-Haushalt fallen durchschnittlich pro Jahr 145 Kubikmeter Schmutzwasser an.

Durch die Senkung der Gebühren spart dieser Haushalt pro Jahr 10,15 Euro. Wohnt diese Familie auf einem Grundstück, bei dem 150 Quadratmeter als relevante versiegelte Fläche für die Niederschlagsgebühr veranschlagt sind, senkt sich die Gebühr hierfür um 1,50 Euro. Insgesamt also liegt die Ersparnis für diesen Durchschnittshaushalt bei 11,65 Euro jährlich.