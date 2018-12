Heidenheim Deutsche und Araber feiern gemeinsam

Heidenheim / Klaus-Dieter Kirschner

Christen verschiedener Kirchen bereiten übergreifenden Gottesdienst vor.

Christen aus Syrien und aus dem Irak, die aus der Verfolgung und dem erbarmungslosen Bürgerkrieg nach Deutschland geflohen sind, suchen die Nähe zu den christlichen Kirchen hier. Das ist nicht immer einfach, gibt es doch unterschiedliche Vorstellungen von Liturgie und Gottesdienst und vor allem Sprachprobleme. Für zwölf Gemeinden der Griechisch-Katholisch-Melkitischen Kirche ist in Deutschland Pfarrer Mayas Abboud aus Regensburg zuständig. Einmal im Monat kann er auch in Heidenheim sein und mit den Glaubensgeschwistern die Messe in der katholischen Marienkirche feiern.

Letztes Jahr hatte es bereits einen deutsch-arabischen Gottesdienst gegeben, an dem die evangelische Allianz, die evangelische und katholische Kirchengemeinde Königsbronn und arabisch oder aramäischen sprechende Christen aus der Region teilnahmen. Eine Neuauflage dieses mehrsprachigen Gottesdienstes wird es während der Allianzgebetswoche 2019 in Schnaitheim in der katholischen Bonifatiuskirche am Sonntag, 20. Januar, ab 16 Uhr geben. Für das anschließende gesellige Beisammensein öffnet die evangelische Kirchengemeinde ihr Oetinger-Gemeindehaus.

Im Zentrum steht eine Dialogpredigt: Pastor Samuel Kissner (Brückengemeinde) und Pfarrer Christoph Burgenmeister (Königsbronn) setzen sich mit dem Thema auseinandersetzen: „Einheit in Christus leben lernen“. Etwas Besonderes wird für hiesige Christen die integrierte Abendmahlsfeier nach griechisch-melkitischem Ritus sein. Deutsche und arabische Choräle werden gesungen, ebenso in unterschiedlichen Sprachen Gebete gesprochen.

Pfarrer Mayas Abboud war zunächst Priester seiner Kirche vor den Toren von Damaskus. Als der Krieg in Syrien ausbrach, wurde Abboud während seiner Predigt festgenommen, die Gemeindemitglieder aus der Kirche hinausgetrieben und danach das Gotteshaus zerstört. Etwa 300 bis 400 christliche Familien lebten bis vor dem Krieg unter 150 000 Muslimen in Damaskus.

Danach studierte Mayas Abboud vier Jahre lang in Rom, bis ihn der Patriarch von Antiochien und dem ganzen Orient, von Alexandrien und Jerusalem als Seelsorger und Pfarrer nach Deutschland schickte.