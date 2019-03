Ein Buchstabe fehlt, und schon verheißt ein Schulbesuch entspannten Zeitvertreib.

Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Heerscharen von Schülern hat dieser vom römischen Philosophen Seneca ursprünglich genau andersherum formulierte Spruch bereits begleitet und dabei nichts von seinem weisen Klang verloren. Allein: Er geht bisweilen an der Realität vorbei. Kann es nämlich im Alltag geradezu unumgänglich sein, sich in der Kunst des Weglassens zu üben, so fällt es erwiesenermaßen schwer, seinen Lehrer zu überzeugen, wie unnötig es doch sei, wirklich alle Aufgaben einer Klassenarbeit zu bearbeiten.

Allerdings lernt man bekanntlich nie aus, und so sorgte dieser Tage für Aufsehen, was sich an der Fassade eines der Heidenheimer Bildungstempel abspielte: Der Namensgeber des Schiller-Gymnasiums war seines silbrig-glänzenden Anfangsbuchstabens verlustig gegangen. Übrig blieb nur ein schmales weißes S als Muster.

Was war da los? Hatte etwa der Geist des Dichters die Finger im Spiel? Denn wie ist doch in der „Jungfrau von Orleans“ zu lesen: Was nicht zusammen kann bestehen, tut am besten, sich zu lösen. Wer im Schiller’schen Werke-Fundus stöbert, stößt freilich auf weitere Stellen, die als verklausulierte Hinweise verstanden werden könnten. Wehe, wenn sie losgelassen heißt es bekanntlich im „Lied von der Glocke“. Oder steckt womöglich im nur wenige Seiten entfernten Satz Wo rohe Kräfte sinnlos walten, da kann sich kein Gebild‘ gestalten ein geheimnisvoller Fingerzeig?

Dramatische Note?

Vielleicht wollten aber auch eifrige Schüler Schillers Werk „Die Räuber“ eine besonders dramatische Note verleihen oder unter Beweis stellen, wie aufmerksam sie im Deutschunterricht „Wallensteins Tod“ gelesen haben: Schnell fertig ist die Jugend mit dem Wort. Klar: Jeder Buchstabe weniger bringt eine Sekunde, und dank der eingesparten Zeit wird der Schüler rasch zum coolen Chiller.

Letzten Endes spielt’s ja eigentlich gar keine Rolle, ob’s an Materialermüdung, starkem Wind, Mutwilligkeit oder pädagogischem Kalkül gelegen hat. Denn einer jeden Interpretation wohnt nun mal die Gefahr inne, übers Ziel hinauszuschießen, wie schon der österreichische Dichter Ernst Ferstl feststellte: Manche Leute denken, sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen, dabei war es nur Buchstabensuppe.

Sei es also, wie es wolle: Jedenfalls hat ein einzelner Buchstabe – bewusst oder unbewusst – beim einen oder anderen vielleicht das Interesse an der Literatur wieder geweckt. Und handele es sich auch nur um Kurzgeschichten. Denn wie sagte schon Shakespeare: In der Kürze liegt die Würze.“