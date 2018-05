Heidenheim Über 1000 Jobs könnten auf dem Rinderberg entstehen

Heidenheim / Andreas Uitz

Der Gemeinderat hat grünes Licht für den Verkauf einer knapp 14 Hektar großen Fläche auf dem Rinderberg gegeben, auf der ein Logistikunternehmen in Autobahnnähe bauen will.

Das Areal, über dessen Verkauf der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung nicht öffentlich beraten hat, ist riesig: 14 Hektar misst das noch unbebaute Gelände auf dem Rinderberg vor den Toren Nattheims, das jedoch auf Heidenheimer Gemarkung liegt. Diese als Industriegebiet ausgewiesene Fläche ist die größte Gewerbefläche, die die Stadt zu bieten hat.

Vor zwei Monaten deutete sich an, dass ein Investor Interesse daran hat, das gesamte Gelände zu kaufen. Jetzt hat der Gemeinderat diesem Mega-Deal zugestimmt und beschlossen, dem Investor ein Kaufangebot zu machen. Auf Anfrage heißt es von Seiten der Stadtverwaltung, dass die jahrelangen Bemühungen, das größte zusammenhängende Gewerbegebiet auf Heidenheimer Markung adäquat zu nutzen, jetzt aufzugehen scheinen.

Name in der Logistikbranche

Schon im März war bekannt geworden, dass die Stadt einem in Frankfurt sitzenden großen Bauprojektentwickler das Vorkaufsrecht für die Gewerbeflächen auf dem Rinderberg eingeräumt hat. Diese Gesellschaft namens Gazeley ist Unternehmensangaben zufolge ein international führender Entwickler, Investor, Eigentümer und Manager von Logistik-Immobilien, das Geschäft konzentriert sich auf Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Niederlande. „Gerade die Logistikbranche ist für eine erfolgreiche Exportnation wie Deutschland wichtig und sie wird auch in Zukunft wichtig bleiben“, heißt es in der Erklärung der Stadtverwaltung.

Dass gerade diese Branche große Flächen mit guter Anbindung an die Verkehrs-Infrastruktur benötigt, ist entlang der A7 schon seit Langem zu erkennen. Große Logistikzentren schießen hier wie Pilze aus dem Boden und auch die Fläche, die jetzt die Stadt Heidenheim an den Investor verkaufen will, hat es in sich: 134000 Quadratmeter misst die angebotene Fläche, bei dieser handelt es allerdings nur um den bebaubaren Grund. Abstandsflächen sind hier nicht mit eingerechnet.

Das würde einen enormen Eingriff in den Wald bedeuten, der auf dem Rinderberg gerodet werden muss. Diesbezüglich, so heißt es in der städtischen Presseerklärung, habe es im Gemeinderat auch Diskussionen gegeben: „Wie immer ist das ein Abwägungsprozess, wobei festzuhalten ist, dass die Waldumwandlungsgenehmigung vorliegt.“ Wie groß die Waldfläche tatsächlich wäre, lässt sich nach Angaben des städtischen Pressesprechers Wolfgang Heinecker derzeit nicht herausfinden.

Dem Vernehmen nach soll das gesamte Areal zum Preis von 8,5Millionen Euro angeboten werden. Dazu jedoch macht die Verwaltung keine Angaben. Fest steht, dass das Gelände erschlossen verkauft werden soll und die Erschließungkosten, über deren Höhe es keine Auskunft gibt, in den Kaufpreis mit eingerechnet sind. Mit Fördermitteln für die Erschließung rechnet die Stadtverwaltung nicht. Noch jedoch ist der Kaufvertrag nicht unterzeichnet, wann dies geschehen wird, ist nach Auskunft Heineckers noch offen. Erst wenn der Kaufvertrag unter Dach und Fach ist, kann auch mit der Erschließung begonnen werden.

Bis zu 1000 Arbeitsplätze

Vieles deutet darauf hin, dass der Interessent hier ein großes Logistikzentrum errichten will, vielleicht sogar ein Auslieferungslager für den Online-Handel. Denn eines der Argumente, warum der Stadt daran gelegen ist, dass sich der Investor hier ansiedelt, sind neue Arbeitsplätze. So rechnet man im Rathaus damit, dass hier zwischen 200 und 1000 neue Jobs entstehen könnten. „Es ist zu erwarten, dass dort auch Menschen eine Arbeit finden, die auf unserem stark von der Industrie geprägten Arbeitsmarkt schlechte Chancen haben“, heißt es in der Presseerklärung. Erst jüngst hat der potenzielle Investor Gazeley in Mannheim ein Objekt fertiggestellt, das voraussichtlich Amazon als Verteilzentrum nutzen wird.

Rinderberg: seit 27 Jahren im Dornröschenschlaf

Als Fläche auf Vorrat wurde der Rinderberg im Jahr 1991 vom Gemeinderat als Gewerbegebiet ausgewiesen - nur zögerlich und nach langen Diskussionen: Nicht nur aus der Forstverwaltung hatte es starken Widerstand gegeben.

In der Ära des Oberbürgermeisters Martin Hornung tat sich auf dem Rinderberg nichts mehr, unter seinem Nachfolger Himmelsbach auch nichts. Gerüchte bis hin zu einem angeblich geplanten Motorenwerk von Daimler machten die Runde, greifbar wurde aber nie etwas.

Die größte Chance des Rinderbergs bot sich im Sommer 2000: OB Ilg bot das Gelände Zeiss an - für das neue Halbleiterwerk, das später aber zwischen Oberkochen und Königsbronn entstand. Gleichzeitig forderten Arbeitnehmer, Voith Fabrics solle sein Werk auf den Rinderberg verlegen, um den Standort zu sichern.

Die Erschließung begann 2002, ab 2004 wurde am Gewerbegebiet auch gerodet. Investoren, vor allem aus der Logistikbranche, klopften immer wieder an, ansiedeln wollte sich aber keiner. Der Plan der Spedition Steinhoff und Ebert, auf dem Rinderberg zu bauen, endete mit der Übernahme durch die Spedition Kenntner, die selbst wiederum später im Industriepark Giengen/Herbrechtingen statt auf dem Rinderberg baute.