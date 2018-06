Heidenheim Kreis Heidenheim wird immer (auto-)mobiler

Heidenheim / Hendrik Rupp

In einem Jahr nahm die Zahl der Fahrzeuge mit „HDH“-Kennzeichen fast dreimal so stark zu wie die Zahl der Kreisbewohner. Und die Mehrheiten verschieben sich.

Erst am Dienstag hatte die HZ die Bevölkerungsentwicklung im Kreis dargestellt: Ein Plus von rund 0,5 Prozent in einem Jahr, maßgeblich beeinflusst auch durch Flüchtlinge und Migranten.

Um so spannender, die Tendenz bei den im Landkreis zugelassenen Kraftfahrzeugen zu beobachten: Deren Zahl nahm zwischen März 2017 und März 2018 um immerhin 1,8 Prozent zu – mehr als dreimal so viel Zuwachs wie bei der Bevölkerung, und man darf annehmen, dass Flüchtlinge und Migranten hier so gut wie keine Rolle spielen.

Der Trend zum Drittfahrzeug?

Der Landkreis wird immer (auto-)mobiler: Mit über 113 000 zugelassenen Kraftfahrzeugen und Anhängern hat der Stand dieses Frühjahr erneut einen Rekord erreicht. Wie kommt's? „Den Löwenanteil machen die Pkw aus – beim Bestand wie bei den Neuzulassungen“, erklärt Gerd Heideker, Fachbereichsleiter Straßenverkehr im Landratsamt: Über 80 800 Pkw sind zugelassen, davon übrigens noch rund 29 500 mit Dieselmotoren. Statistisch steht jedem Führerscheinbesitzer der Gegend ein Pkw gegenüber, in der Realität verteilt es sich ungleicher: Mal hat ein Führerscheinbesitzer keinen eigenen Pkw, anderswo geht der Trend zum Drittfahrzeug.

Erst recht, wenn es um Motorräder und Roller geht: Fast 8600 gibt es im Kreis, Mofas und Mopeds noch gar nicht eingerechnet. Zweiräder stellen den größten Anteil an „Spaßmobilen“, dicht gefolgt von den Anhängern (rund 7500), zu denen neben „Arbeitsgeräten“ auch Wohnwagen gehören. Wie groß diese Zahlen sind, zeigt ein Blick in komplett „freizeitfreie“ Bereiche: Knapp über 4000 Lkw sind im Kreis zugelassen, genau 111 Omnibusse und rund 900 „Sonderfahrzeuge“, also alles vom straßenzugelassenen Bagger bis zum Feuerwehrauto.

Die Straßen werden privat gefüllt – das zeigt auch ein Blick auf die Zahl der Lkw. Trotz gefühlter Omnipräsenz machen die rund 4000 zugelassenen Lkw gerade fünf Prozent der Zahl der Pkw aus. Anders gesagt: Im Kreis Heidenheim sind fast so viele Cabrios zugelassen (rund 3800) wie Lastkraftwagen. Zu den Lkw kommt freilich noch eine ganze Reihe jener rund 4600 Zugmaschinen, hinter denen sich Traktoren ebenso verbergen wie Sattelschlepper – die Zahl der rund 270 Sattelanhänger zeigt aber, dass man hier nicht von Tausenden von Fahrzeugen spricht. Gleichzeitig nahm die Zahl der Lkw zwischen März 2017 und März 2018 um immerhin 3,4 Prozent zu – das ist doppelt so viel wie bei den Pkw und ein Beweis für den anhaltenden Boom des Gütertransports über Straßen.

Und was führen die Heidenheimer Autofahrer im Schilde? Zuerst mal: Wunschkennzeichen, natürlich: Mehr als die Hälfte aller neu zugelassenen Fahrzeuge wird außer dem „HDH“-Kürzel mit Initialen oder Geburtstagen des Eigentümers, wenigstens aber mit elegant klingenden Kombinationen versehen. An der Spitze der übrigen Kennzeichenarten steht unangefochten das Saisonkennzeichen (inzwischen über 7000), mit dem sich aber weiterhin vor allem Autofahrer anfreunden: „Motorradfahrer wollen oft möglichst kleine Kennzeichen – und ihr Motorrad anmelden, sobald das Wetter gut ist“, sagt Renate Bergmann, Leiterin der Zulassungsstelle.

Das sorgt für Stau an den ersten schönen Frühlingstagen, der vermeidbar wäre. Gerd Heideker: „Motorräder kosten derart wenig Steuer und Versicherung, dass man seine Maschinen gar nicht abmelden müsste – und dann kann man ohne jeden Aufwand losfahren, wenn das Wetter gut wird.“

Immerhin rund 850 Fahrzeuge im Kreis sind mit dem „H-Kennzeichen“ für Oldtimer unterwegs – schließlich reicht die Riege der automobilen Klassiker bis zum ältesten zugelassenen Wagen (Ein De Dion Bouton, Baujahr 1910) und inzwischen zu ganz neuen Fahrzeugtypen: „Oldtimer-Bulldogs liegen schwer im Trend, die sind relativ leicht zu restaurieren und man macht im Sommer Ausfahrten damit“, sagt Heideker.

Wechselkennzeichen als Flop

Noch ein reines Mauerblümchen-Dasein fristen die E-Kennzeichen für Elektromobile. „Es gibt in der Gegend noch kaum Vorteile wie Gratis-Parken, die man E-Kennzeichen anderswo gewährt“, weiß Renate Bergmann. Immerhin: Mit 81 Stück liegen die E-Kennzeichen meilenweit vor dem als Flop geltenden Wechselkennzeichen: Gerade zwei (2) Schilder wurden hier ausgegeben.