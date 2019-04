Am Klinikum beginnt zusammen mit 52 Arztpraxen die zweijährige Testphase eines Forschungsprojekts. Ziel ist es, eine bessere Wundheilung nach Operationen zu finden.

Ein Jahr lang wurde die Studie vorbereitet, ab heute kommen die Patienten mit ins Spiel beim Kampf gegen gefährliche Keime.

Um was geht es dabei? Etwa ein Drittel der Patienten trägt ein an sich harmloses Bakterium auf der Haut, den Staphylokokkus aureus. Bleibt der Keim auf der Haut, richtet er nichts an. Gelangt er jedoch bei Operationen ins tiefere Gewebe, kann die Wundheilung erheblich gestört werden. Deshalb kann der Erreger vor allem in Krankenhäusern lebensbedrohliche Infektionen auslösen.

Eine Methode gegen den Keim

Was also tun? Am besten wäre es, die Patienten würden das Bakterium vor der Operation erst gar nicht auf der Haut tragen und mit ins Krankenhaus bringen. Wie das gelingen kann, dazu erhofft man sich von der Studie Antworten.

Chefarzt Dr. Martin Grünewald leitet das Projekt am Klinikum zusammen mit Projektmanager und Klinikmitarbeiter Hans Eberhard und dem Vorsitzenden der Kreisärzteschaft, Dr. Jörg Sandfort.

„Allein schon die Vorbereitung hat die Wahrnehmung des Problems innerhalb des Hauses, aber auch bei der Kreisärzteschaft verändert“, sagt Grünewald und zieht damit eine positives Fazit nach der einjährigen Vorbereitungszeit.

52 Arztpraxen sind mit im Boot

In dieser Zeit wurden 52 niedergelassene Ärzte und Fachärzte als Partner gewonnen und die Praxen zertifiziert, 155 medizinische Fachangestellte wurden geschult. Denn an ihnen liegt es hauptsächlich, die Patienten anzuleiten, wie sie möglichst keimfrei zur Operation kommen können.

Wie das gehen soll, ist eigentlich schon seit einem Jahr klar. Ausgearbeitet wurden, so Eberhard, so genannte Patientenpfade vor einem geplanten invasiven Eingriff. „Richtige Notfälle gehen nicht in die Studie, die werden natürlich sofort versorgt“, sagt Grünewald. Bei den anderen Eingriffen werden die Patienten erst einmal auf die Keime getestet, bei dringenden OPs direkt im Klinikum, bei längerfristigen Eingriffen wie einer Hüftoperation in den Artzpraxen, wo die Proben in Tübingen bearbeitet werden.

Wenn der Patient positiv getestet wird, entscheidet er darüber, ob er an der Studie teilnehmen möchte. Dann nämlich startet für ihn ein Prozedere, für das er selbst verantwortlich ist. Mit Hilfe eines Dekontaminationssets versucht er, die Keime loszuwerden. Dazu gehört peinliche Hygiene ebenso wie das tägliche Wechseln eines Kamms oder der Zahnbürste. Fünf Tage lang führt der Patient Tagebuch. Kommt der Patient ins Krankenhaus, wird er erneut getestet, um zu sehen, ob die Maßnahmen ihre Wirkung gezeigt haben. Ebenso wird er bei der Entlassung kontrolliert sowie – und das ist neu – drei und sechs Monate nach der Operation.

Patient hat den wichtigsten Part

Schätzungsweise 12 000 Patienten werden getestet werden, etwa 30 Prozent der Bevölkerung trägt das Bakterium, davon ein kleiner Teil die gegen das Antibiotikum Methicillin resistente Variante (MRSA). Um das Ergebnis einschätzen zu können, wird gleichzeitig auch eine Kontrollgruppe von Patienten beobachtet, die sich im Vorfeld nicht entkeimen. Das sind Patienten, die von nicht teilnehmenden Ärzten oder von außerhalb des Landkreises überwiesen werden. „Die werden nach den momentan geltenden Standards behandelt.“

Der Erfolg hängt von der Kooperation der Patienten ab. Es sei nicht nur interessant, wie gut die Dekontamination funktioniert, sondern auch, wie gut die Patienten mitmachen und das Programm durchziehen, sagt Grünewald.

Vorbereitung für noch aggressivere Keime

Die Studie ist für den Chefarzt jedoch noch vor einem ganz anderen Hintergrund von Bedeutung. „Wir lernen dadurch, transsektoral zusammen arbeiten.“ Warum das so wichtig ist? „Künftig werden wir es noch mit ganz anderen, viel gefährlicheren Keimen zu tun haben. Da ist der MRSA noch ein Grundschüler“, warnt Grünewald. Dafür schon jetzt ein geeignetes Vorgehen zu haben, sei von unschätzbarer Bedeutung.