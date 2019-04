Der 1. FC Heidenheim verlangt in einer verrückten Partie dem FC Bayern München alles ab und kann nach einer 4:5-Niederlage erhobenen Hauptes nach Hause fahren.

Es ist nur schwer zu beschreiben, was sich da gestern Abend in der Münchner Allianz-Arena abspielte. Der 1. FC Heidenheim stand ganz dicht davor, Fußball-Geschichte zu schreiben und den deutschen Rekordmeister und Rekord-Pokalsieger im Viertelfinale des DFB-Pokals aus dem Rennen zu werfen. In einer Partie, die an Rasse, Klasse und Spannung kaum zu überbieten war, erlebten die 75.000 Zuschauer in der ausverkauften Arena eine Achterbahnfahrt sondergleichen.

Verdientermaßen lag der FCH zur Pause 2:1 vorn, geriet dann bis zur 65. Minute mit 2:4 in Rückstand. Alles schien gelaufen – doch eindrucksvoll meldete sich der Zweitligist bis zur 77. Minute mit 4:4 zurück und wurde letztlich durch einen Handelfmeter in der 84. Minute nach unglaublicher Gegenwehr noch auf die Verliererstraße geschickt.

In der ganzen Saison gelang es weder in der Champions League noch in der Bundesliga einer anderen Mannschaft, bei den Bayern vier Tore zu erzielen. FCH-Stürmer Robert Glatzel wird diesen Abend in besonderer Erinnerung behalten. Dreimal traf er gegen die Münchner und steigerte damit seinen Marktwert weiter. Angeblich haben schon einige Bundesligisten Interesse an einer Verpflichtung des Heidenheimer Torjägers bekundet.

In den Anfangsminuten zeigten die Heidenheimer noch spürbar Respekt gegenüber dem übermächtigen Kontrahenten. Die Führung der Münchner durch Leon Goretzka per Kopfball in der zwölften Minute nach einer Ecke von Joshua Kimmich schien dem Spiel die erwartete Entwicklung zu bescheren. Doch dann überschlugen sich plötzlich auf der Gegenseite die Ereignisse.

In der 15. Minute wurde Robert Andrich in aussichtsreicher Position von Niklas Süle zu Fall gebracht – eine Notbremse. Schiedsrichter Guido Winkmann gab dem Münchner zunächst Gelb und entschied dann nach Videobeweis auf Rot. Die Bayern waren nur noch zu zehnt – und Marc Schnatterers Freistoß an die Latte schien für die Heidenheimer wie ein Weckruf.

Auf einmal setzte der Außenseiter die Akzente. Nachdem Nikola Dovedan noch an Sven Ulreich gescheitert war, gelang Robert Glatzel per Kopf nach einer Flanke Schnatterers der Ausgleich (27.). Die Bayern, bei denen Jerome Boateng für Rotsünder Süle in die Innenverteidigung rückte und Frank Ribery aus taktischen Gründen früh ausgewechselt wurde, wirkten seltsam verunsichert. Der FCH wurde immer frecher, glänzte mit starken Spielzügen. Und als Marc Schnatterer nach Pass von Sebastian Griesbeck zum 2:1 abgeschlossen hatte (39.), forderten die stimmgewaltigen FCH-Fans: „Zieht den Bayern die Lederhosen aus“.

Es war jedoch klar, dass sich der Bundesligazweite nicht so schnell geschlagen geben würde. Mit der Einwechslung von Robert Lewandowski zur Pause wurde der Offensivdruck dann mit Wiederbeginn deutlich größer, und innerhalb von zwei Minuten drehten die Bayern durch Treffer von Thomas Müller (53.) und Lewandowski (55.) die Partie. Und als Serge Gnabry auf 4:2 erhöhte (65.), schienen die Heidenheimer Halbfinal-Träume beendet.

Doch wieder nahm die Partie eine unerwartete Wendung. In der 74.Minute schloss Glatzel einen Konter zum 4:3 ab. Plötzlich waren die Heidenheimer wieder da. Als Mats Hummels den eingewechselten Maurice Multhaup unsanft stoppte, entschied der Unparteiische auf Elfmeter. Glatzel verwandelte sicher zum 4:4 (77.).

Damit war der Wahnsinn aber noch nicht beendet. Gnabry traf die Latte (78.), der eingewechselte Denis Thomalla hatte die Riesenchance zum Heidenheimer Siegtreffer (82.). Dann sprang Marnon Busch bei einer Strafraumaktion der Ball an die Hand. Den Elfmeter verwandelte Lewandowski zum 5:4 (84.). Ein zweites Mal scheiterte Gnabry mit einem Lattenschuss. Dann war’s vorbei.

Ein Riesenspiel, bei dem die Heidenheimer ganz knapp die Sensation verpassten und sich jede Menge Hochachtung verdienten. Am Sonntag kommt nun Tabellenführer 1. FC Köln in die Voith-Arena (13.30 Uhr). Man darf gespannt sein, wie sich der FCH dann präsentieren wird.

