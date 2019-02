Heidenheim Denkmalschutz in Heidenheim: Ist das wertvoll, oder kann das weg?

Heidenheim / Michael Brendel

Mieten, wohnen, kaufen: Wann immer ein altes Gebäude in der Innenstadt abgerissen wird, beklagen Kritiker fehlende Sensibilität und einen Verstoß gegen geltendes Recht. Wie sieht dieses überhaupt aus?

Niemand vermag authentischer über Vergangenes zu berichten als Zeitzeugen. Üblicherweise stellt man sich darunter ältere Menschen vor. Allerdings können auch Gebäude diese Aufgabe übernehmen. Sind sie besonders in heimatgeschichtlicher, architektonischer oder industriehistorischer Hinsicht, werden sie oftmals unter Denkmalschutz gestellt.

Weil in Deutschland jedes Bundesland nach seinen eigenen Regeln vorgeht, gibt es 16 Denkmalschutzgesetze. Franz Hummel, Leiter des Geschäftsbereichs Bauordnung und Denkmalschutz, erklärt, dass Altes nicht automatisch schützenswert ist und Vorschriften auch Ausnahmen kennen.

Was ist unter einem Baudenkmal zu verstehen, Herr Hummel?

Franz Hummel: Die Definition findet sich im Denkmalschutzgesetz. Danach besteht ein öffentliches Interesse am Erhalt von Kulturdenkmälern, also auch von Baudenkmälern, aus wissenschaftlichen, künstlerischen oder heimatgeschichtlichen Gründen.

Klingt sehr nach Interpretation. Wer entscheidet, ob ein Gebäude unter Denkmalschutz gestellt werden soll?

Es findet eine Inventarisation statt. Das bedeutet: Fachleute des Landesamts für Denkmalpflege nehmen ein Objekt genauestens unter die Lupe und erstellen eine Expertise. Schlussendlich entscheidet dann das Regierungspräsidium, ob es sich um ein Kulturdenkmal handelt. Es gibt einfache, aber auch solche von besonderer Bedeutung. Diese erfahren einen besonderen Schutz, weil sie ins Denkmalbuch eingetragen werden. Dazu gehört auch Schloss Hellenstein.

Franz Hummel © Foto: Archiv HZ

Sind die denkmalgeschützten Gebäude in einem Verzeichnis erfasst?

Das Landesamt für Denkmalpflege führt eine Liste aller Denkmäler samt der zugehörigen Expertisen. Über einen Zugangscode kann man sich die ansehen.

Gibt es eine solche Liste auch speziell für Heidenheim?

Ja, hier im Rathaus. Das Baurechtsamt ist untere Denkmalschutzbehörde. Es handelt sich um eine mehrstufige Liste. Darin finden Sie nicht nur Gebäude, sondern auch Kulturdenkmäler aus der Bodenarchäologie und zum Beispiel auch Gemarkungs- und Grenzsteine, die die Albvereine erhoben haben.

Wächst die Liste ständig?

Sie wird laufend angepasst, und die Zahl der Einträge bleibt relativ gleich. Sie müssen bedenken, dass im Laufe der Stadtentwicklung immer wieder auch Gebäude abgerissen werden. Momentan sind es etwa 150 Einträge. Wir sind halt keine superdenkmalgeschützte Stadt wie etwa Nördlingen.

In Heidenheim wird in der öffentlichen Diskussion „alt“ oft mit denkmalgeschützt gleichgesetzt.

Da haben Sie recht. Aber diese Einschätzung ist nicht richtig. Nicht jedes Gebäude ist etwas Besonderes, nur weil es alt ist. Gleichzeitig steht wie in der Brenzstraße manches Haus unter Denkmalschutz, von dem man das nie erwarten würde, weil es von außen wie eine Bruchbude aussieht. Es gibt auch Denkmäler aus der Neuzeit.

Weit verbreitet ist auch die Überzeugung, Baudenkmäler dürften weder verändert noch abgerissen werden?

Auch das ist so nicht richtig. Veränderungen bis hin zum Abriss sind laut Denkmalschutzgesetz möglich, sofern eine Genehmigung der Denkmalschutzbehörde vorliegt. Bevor es möglicherweise so weit ist, werden zunächst Gutachten hinsichtlich Nutzwert und Zumutbarkeit erstellt. Dabei ist die Zumutbarkeit, was den Erhalt angeht, bei öffentlichen Stellen wie der Stadt größer als bei Privaten.

Die Vorschriften zu Brandschutz und energetischer Sanierung wurden verschärft. Wie sind sie mit dem Denkmalschutz in Einklang zu bringen?

Es ist immer ein Problem, wenn sich verschiedene Rechtsnormen gegenüberstehen. Was den Brand- und Wärmeschutz angeht, so muss eine Abwägung stattfinden, um ein Konzept zu entwickeln.

Ein Beispiel . . .

. . . ist die Galerie „Kleine Wanze“ an der Stadtmauer. Weil es dort so eng ist, dass die Feuerwehr mit der Drehleiter nicht hinkommt, musste eine reversible Lösung gefunden werden. Man hat sich dann auf tragbare Leitern verständigt, die für den Fall der Fälle auf ein Podest gestellt werden, und das sieht überhaupt nicht schlimm aus.

Können auch Teile eines Gebäudes unter Denkmalschutz stehen?

Ja, es gibt etwa Fälle, in denen der Denkmalschutz nur für ein Treppenhaus gilt, nicht aber für alles, was sich drumherum befindet.

Welche besonders auffälligen Baudenkmäler gibt es im Stadtgebiet?

An erster Stelle natürlich das Schloss, das ich bereits angesprochen habe. Viele kennen auch das „Melange“ in der Hinteren Gasse. Oder die Villa Zoeppritz an der B 19 Richtung Mergelstetten, in der eine Tierarztpraxis untergebracht ist. Dieses Gebäude wurde vorbildlich restauriert – unter Verwendung moderner Bauteile.

Stehen auch Teile des Heidenheimer Schlachthofs unter Denkmalschutz?

Der ins Auge stechende Bogen vorn an der Straße und das Gaststättengebäude anders als vielleicht erwartet nicht. Aber der Denkmalschutz schließt ja auch den Bereich der Bodenarchäologie ein, und da kann man in Heidenheim nie im Voraus sagen, ob man etwas findet.

Welche Pflichten bringt die Einstufung als Baudenkmal für den jeweiligen Eigentümer mit sich?

Sie müssen es dauerhaft instand halten, und das ist natürlich mit entsprechenden Kosten verbunden. Außerdem gelten für Sanierung oder Umbau Auflagen, die eingehalten werden müssen.

Und wie sieht es mit Vorteilen aus?

Zunächst einmal besitzen Sie natürlich ein Bauwerk, das etwas Besonderes, vielleicht sogar Einzigartiges darstellt, und an dem Sie sich deshalb erfreuen können. In finanzieller Hinsicht können denkmalgerechte Mehraufwendungen steuerlich abgesetzt werden. Außerdem gibt es öffentliche Fördergelder. Zum Beispiel können Toto- und Lotto-Mittel für aufwändige Farbuntersuchungen fließen.