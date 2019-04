Mit einer neuen Online-Plattform der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) sollen Studieninteressierte und Arbeitgeber besser zueinander finden.

107 Erstsemester starteten Anfang April ihr berufsintegrierendes Masterstudium an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) Damit Arbeitgeber sowie Fach- und Führungskräfte noch einfacher zueinander finden, gibt es nun die neue Online-Plattform „Marktplatz Duales Masterstudium“.

Die Plattform richtet sich sowohl an Studieninteressierte als auch an duale Partner, also potenzielle Arbeitgeber. Studieninteressierte finden hier eine Liste aller Arbeitgeber, die bereits das duale Masterstudium der DHBW unterstützen. Außerdem können Studieninteressierte ein Profil anlegen, um Duale Partner auf sich und ihren Studienwunsch aufmerksam zu machen. Auf der anderen Seite können duale Partner auf dem „Marktplatz“ auf die Profile von interessierten Fach- und Führungskräften zugreifen, aber auch Profile anlegen und auf Stellenangebote aufmerksam machen.

Bewerbung am DHBW CAS

Haben sich Studieninteressierte und Duale Partner gefunden, ist der nächste Schritt die Bewerbung am DHBW CAS um einen Studienplatz in den Fachbereichen Wirtschaft, Technik, Sozialwesen und Gesundheit. Fach- und Führungskräfte wählen aus einem breiten Studienangebot, das auf die persönlichen und beruflichen Wünsche zugeschnitten werden kann.

An der DHBW Heidenheim ist Gaby Sakowksi die direkte Ansprechpartnerin für das Duale Masterstudium. Sie berät Studieninteressierte zu Zulassungsvoraussetzungen, Bewerbungsfristen, Dualen Partnern und beantwortet Fragen interessierter Unternehmen und Einrichtungen. „Die Möglichkeit zur Weiterbildung ist für viele Arbeitnehmer ein wichtiges Kriterium, sich für eine Stelle zu entscheiden. Mit dem Dualen Master der DHBW kann man sich, während man im Job bleibt, flexibel in die gewünschte Richtung weiterentwickeln und so die Karriere nach vorne bringen“, fasst Sakowski die Vorteile eines dualen Masterstudiums zusammen.

Die Online-Plattform „Marktplatz Duales Masterstudium“: ist unter https://marktplatz.cas.dhbw.de/home zu finden.