Ein Marimba-Duo, bestehend aus Katarzyna Mycka und Conrado Moya, begeisterte mit virtuoser Performance in der Kirche St. Maria.

Ein selten gehörtes Konzertprogramm von allerfeinster Qualität durften am Sonntagnachmittag die rund 60 Besucher erleben, die sich in der Marienkirche eingefunden hatten. Zeitgenössische Musik in der ersten, Barockmusik in der zweiten Konzerthälfte, exzellent dargeboten auf zwei Marimbaphonen: Das war für das Heidenheimer Publikum eine Premiere.

Mit Katarzyna Mycka und Conrado Moya hatte Regionalkantor Jan Martin Chrost zwei herausragende Interpreten für sein Musica Sacra Konzert ausgewählt. Beide bringen beeindruckende musikalische Biographien mit sich und zählen derzeit zu den gefragtesten Marimbaphonisten auf internationaler Ebene.

Bedrohlich, sehnsüchtig, beschwingt

Eine Bandbreite verschiedenster Emotionen präsentierten Mycka und Moya gleich zu Beginn in einem 2006 von Emmanuel Séjourné komponierten Werk. „Departures“ (auf deutsch „Abschiede“) beginnt zunächst mit einem fast bedrohlichen, zumindest aber spannungsvollen Tremolo, das sich anschließend in Klänge voller Sehnsucht und Melancholie verwandelt, um dann wiederum in virtuoser Beschwingtheit zum Schluss zu kommen. Ein Wechselbad der Gefühle, das jeder, der einmal einen bedeutungsvollen Abschied erlebt hat, nachvollziehen kann. Für die beiden Interpreten schien es ein Leichtes zu sein, diese Affekte auf den insgesamt 120 Holzplatten – 60 pro Instrument – zum Leben zu erwecken und so gelang es ihnen innerhalb kürzester Zeit, die Konzertbesucher in ihren Bann zu ziehen.

Nach Astor Piazollas sanftem „Tango Nr.2“ aus der „Tango Suite“ durfte man ein nicht nur ungehörtes, sondern auch ein ungesehenes Highlight bestaunen: Die beiden Musiker standen sich gegenüber, spielten jedoch auf nur einem Instrument - und wechselten dann noch während des Spielens die Seiten. Verständlicherweise bezeichnete Katarzyna Mycka dieses Werk mit dem Titel „Like Blind Men Tapping in the Dark“ als Lieblingsstück des Duos. Die Komponistin Libby Larsen hatte es 2010 anlässlich eines Wettbewerbs, mit dem Anspruch etwas völlig Neues zu kreieren, geschrieben. Dies ist ihr wahrlich gelungen, auch wenn dieses Spektakel rein optisch mitunter einem Kampf mit acht Schwertern glich. Es lässt sich nur erahnen, wie viel Zeit und Arbeit hinter dieser grandiosen Darbietung gesteckt hat. Man stelle sich einmal einen Geiger vor, der mitten im Stück Bogen und Instrument tauscht. Das ist definitiv etwas für absolute Könner. Oder wie Mycka feststellte: „Das wichtigste ist, den Partner nicht zu verkloppen.“

Einen sehr lebendigen Abschluss der ersten Konzerthälfte bildete das Stück „Valse Valse“ des jungen Komponisten Daniel Nicholas Wirtz. Ursprünglich für zwei Gitarren komponiert, schrieb er auf Wunsch des Duos ein Arrangement für zwei Marimbaphone, die sich mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser, hierfür eignen.

Sensationell, aber gar nicht so exotisch

Und wie hätte es geklungen, wenn der 1685 geborene Johann Sebastian Bach ein Stück für das in seiner heutigen Form erst seit den 1980er Jahren bestehende Marimbaphon geschrieben hätte? Vermutlich in etwa so wie das, was Conrado Moya und Katarzyna Mycka im zweiten Konzertteil zu Gehör brachten. Bachs „Goldberg-Variationen“ gehören zum Standardrepertoire zahlreicher Cembalisten.

Ein Percussionist begibt sich hingegen auf völliges Neuland, wenn er sich der Adaption dieses Werkes widmet. Sensationell, aber gar nicht so exotisch wie man vermuten könnte, hörte sich die Interpretation in der Marienkirche an. Ein Klang, der weicher als der eines Cembalos ist, dabei jedoch genauso transparent und darüber hinaus dynamisch flexibler, erzeugt von zwei Musikern, deren Spiel miteinander verschmilzt als seien sie eine Person: All das erzeugte ein Hörerlebnis der ganz besonderen Art, das ausdrucksvoller und harmonischer kaum hätte sein können.