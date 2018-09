Missbrauchsstudie „Geht mir nicht in den Kopf“: Dekan van Meegen zum Missbrauchskandal

Heidenheim / Karin Fuchs

Dekan Sven van Meegen fordert eine Aufarbeitung der Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche durch Außenstehende.

Die katholische Kirche hat versucht, ihre Missbrauchsgeschichte aufzuarbeiten. Für die Diözese Rottenburg-Stuttgart sprach Bischof Gebhard Fürst von 146 Vorwürfen von Betroffenen seit 2002. Fallzahlen aus Dekanaten oder Kirchengemeinden würden bewusst nicht genannt, so die Auskunft der Pressesprecherin, die auf den Opferschutz verweist. Vor Ort macht man sich freilich Gedanken über das Thema, wie Dekan Sven van Meegen (Foto) sagt.

Wie geht man im Dekanat mit der Studie um?

Sven van Meegen: Ich bin erschüttert über die Ergebnisse dieser Studie und kann es bis heute nicht begreifen, wie man als Priester Menschen solches Leid zufügen kann. Es geht einfach nicht in meinen Kopf hinein. Diese Menschen gehören zur Rechenschaft gezogen, auch wenn die Taten verjährt sind. Konsequenzen wären Gehaltskürzungen oder die Beteiligung an Therapiekosten. Wer mit diesem Thema behaftet ist, darf niemals mehr in einem kirchlichen Bereich arbeiten. Das Durchgreifen muss viel strenger sein. Mit einer Versetzung ist es keinesfalls getan, der Täter muss therapiert und bestraft werden.

Kritiker sagen, die Kirche könne das nicht selbst aufarbeiten.

Das stimmt. Das ist wie bei einer Supervision: Man sich selbst nicht supervisionieren, da braucht es jemanden von außen. Das System ist teils so verheddert, dass Lösungen und Auswege nur durch Externe geschaffen werden können.

Wie sind die pastoralen Mitarbeiter vorbereitet?

Wir haben verpflichtende Fortbildungen für alle pastoralen Berufe wie auch alle, die in und für die Kirche arbeiten. Wir legen seit 2002 großen Wert auf Transparenz, Fortbildungen und eine fundierte Ausbildung im Kinder- und Jugendbereich.

Gibt es auch im Dekanat Anlaufstellen für eventuell Betroffene?

Eine mögliche Anlaufstelle ist die Dekanatsgeschäftsstelle, zusammen mit der Familienpastoral und der psychologischen Beratungsstelle in der Schnaitheimer Straße 19, Telefon 07321.9315-50, dekanat.heidenheim@drs.de

Wurden Sie in Ihrer Amtszeit mit dem Missbrauchsproblem schon einmal konfrontiert?

Ich bin seit 2010 Dekan und damals begann ja, der Missbrauchsskandal in Deutschland publik zu werden. Ich wurde also Dekan in einer sehr emotionalen und hellhörigen Zeit. Mit der Thematik konfrontiert wurde ich durch einen Fall aus den 60er Jahren. Das war nicht in unserer Diözese, sondern außerhalb. Ich habe im Gespräch gleich darauf hingewiesen, die Justiz und die entsprechenden Stellen der Diözese einzuschalten, was die Person auch gemacht hat. Da der Täter schon verstorben war, wurde die betroffene Person professionell begleitet. Ansonsten ist mir nichts bekannt, ich wurde mit keinem Fall hier aus dem Dekanat konfrontiert. Karin Fuchs