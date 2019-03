Heidenheim Das, was die Leute wollten

Heidenheim / hz

Leserbrief zur Situation der Gastronomie in der Fußgängerzone.

Nachdem die Heidenheimer Zeitung schon die fehlende Gastronomie in der Innenstadt bemängelt hat, redet jetzt auch noch der neue Center-Manager der Schloss-Arkaden davon, dass eine breit gefächerte Gastronomie in der Fußgängerzone fehlt. Wie soll sich dort ein Gastronomiebetrieb halten, solange sich in der Fußgängerzone Bäckercafé an Bäckercafé reiht? Diese Betriebe nehmen nur die interessanten Öffnungszeiten mit. Sobald die Einzelhandelsgeschäfte schließen, sind die Cafés zu. Getränke und Speisen muss man sich an der Theke holen, um Personal zu sparen. Es läuft keine Musik, um sich die Gebühren für die Gema zu sparen. Man kann keine kostenlose Zeitschriften lesen und am Ende muss man noch selber den Tisch abräumen. Das ist keine Gastronomie. Solange die Menschen aber in Massen in diese Cafés rennen, nur um ein paar Euro zu sparen, wird sich in der Fußgängerzone nichts ändern. Ich habe in meiner Gaststätte 23Jahre lang Frühstück serviert. Auch sonntags, wenn diese Läden alle geschlossen hatten. Mit großem Personalaufwand, das Frühstück wurde an den Tisch gebracht und abgeräumt, Bedienungen brachten Kaffee und in der Küche wurde alles frisch zubereitet. Und am Ende kamen die Gäste und sagten, beim Bäcker sei dies aber billiger. Warum soll ich das dann noch anbieten? Jetzt, nachdem die Küche seit bald drei Jahren geschlossen ist, kommen immer noch Gäste und fragen, warum ich kein Frühstück mehr serviere. Genauso erging es Restaurants in der Fußgängerzone wie dem Lamm, Ochsen, Grüner Baum, Raben, Löwen ... Die alle schließen mussten, weil niemand kam, und jetzt jammern alle, dass es keine Restaurants mit deutscher Küche mehr gibt. Die Speisegastronomie in Heidenheim hat sich zu dem entwickelt, was die Leute wollen. Daran sind aber nicht die Gastronomen schuld. Alte Traditionslokale wie das Café Melange schließen bestimmt nicht, weil der Wirt keine Lust mehr hatte. Die Brauerei Schwaben Bräu wollte im Elmar-Doch-Haus eine Großgastronomie eröffnen. Nachdem sie sich die Situation in der Stadt angeschaut haben, wurde das Vorhaben gestrichen. Keiner, der rechnen kann, wird in dieser Fußgängerzone ein Restaurant eröffnen.

Stefan Schaefer, Heidenheim