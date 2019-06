Das Heidenheimer Open-Air-Kino im Brenzpark bietet diesen Sommer 18 Vorstellungen mit 17 Filmen.

Der Mai war ja eher mau, was das Wetter anbelangt. Aber dass da durchaus mehr geht, haben nicht zuletzt die ersten paar Tage im Juni bewiesen. Man hat es halt bloß nicht in der Hand. Und so erzählt man auf jeden Fall nichts Falsches, wenn man behauptet, dass auch Ralf-Christian Schweizer das Wetter nicht machen kann und deshalb Jahr für Jahr einfach mal darauf hofft, die heißen oder wenigstens die trockenen und nicht die gewittrigen Tage des Sommers für sein Open-Air-Kino zu erwischen.

„Im vergangenen Jahr“, sagt der Geschäftsführer der Capitol-und-Kino-Center GmbH unwidersprochen, „hätten wir ja glatt von April bis September draußen durchspielen können.“ Und so waren Fragen von Besuchern nicht ausgeblieben, ob man nicht mehr Tage mit Filmen unter freien Himmel anbieten können als bloß die neun zu Beginn der Sommerferien.

Ralf-Christian Schweizer ließ sich das Ganze durch den Kopf gehen – und setzt nun heuer tatsächlich auf ein neues Konzept mit erheblich ausgeweitetem Programm. Tatsächlich über einen Zeitraum von mehr als einem Monat wird sich die Saison erstrecken, allerdings nicht täglich, sondern zunächst an den Wochenenden und sodann, in einem wahren Endspurt, zehn Tage am Stück. Insgesamt darf sich in der Zeit vom 28. Juni bis zum 3. August das Publikum auf achtzehn Vorstellungen mit siebzehn verschiedenen Filmen einstellen.

Insofern wird das Angebot im Vergleich zum vorangegangenen Jahr glatt mal verdoppelt. Ob das am Ende auch für die Besucherzahlen gelten wird – 2018 waren 5000 Besucher gezählt worden –, muss man zwar erst einmal abwarten. Aber Schweizer ist da guter Hoffnung.

Die ganze Bandbreite

Und die wiederum resultiert aus einen Effekt des vergrößerten Angebots, den er ganz besonders herausheben möchte: „An nur neun Tagen und mit nur neun Filmen war es ja nie möglich, das gesamte Genre Kino abzubilden. Nun können wir erheblich mehr Bandbreite anbieten, haben unter anderem Kinderfilme, Komödien, Musikfilme, den deutschen Film, selbstverständlich Blockbuster oder einen Neustart im Programm und locken in der Heidenheimer Festspielzeit auch das Opernpublikum ins Boot, in dem wir die Jonas-Kaufmann-Gala „Eine italienische Nacht“ im Programm haben, die vor Jahresfrist auf der Waldbühne in Berlin aufgezeichnet worden ist.“

Letzteres „ist ein Versuch“, sagt Schweizer. „Aber den wollte ich genauso unbedingt haben wie mit der dritten Folge von ‚John Wick‘ einen Film, der erst ab 18 freigegeben ist.“ Die ganze Bandbreite des Genres, wie gesagt.

Neu ist also das Konzept. Neu ist auch ein „Komibiticket“ mit der Möglichkeit, durch dessen Erwerb nicht nur gleich fünf Vorstellungen zu buchen, sondern zusätzlich eine sechste gratis hinzu. Und noch immer fast neu ist die Leinwand, die vor zwei Jahren ihre Feuertaufe bestanden hatte.

Der Aufbau des Areals fürs Filmfestival unter freiem Himmel wird sich ebenso gestalten, wie man das nun seit drei Jahren im Brenzpark gewohnt ist, als man die Konsequenzen aus den Erfahrungen des Jahres 2014 gezogen hatte, wo die Wege zum und vom Gastronomiebereich fürs Publikum eindeutig zu weit gewesen waren. Dies bedeutet: Auch in diesem Jahr wird der Gastronomiebereich an die Rasenfläche gebaut werden. Und das Open-Air-Areal wird erneut gleichzeitig großzügiger und kompakter im Südosten der Brenzpark-Arena zu finden sein. „Das hat sich als eindeutig gemütlicher herausgestellt“, ist Ralf-Christian Schweizer nach wie vor mit dieser Entscheidung zufrieden.

Gespielt wird bei jedem Wetter

550 Liegestühle warten jeden Abend auf das Publikum. Darüber hinaus gibt’s aber auch noch Bierbänke oder Sitzsäcke, sodass ohne weiteres 1000 Besucher in der Brenzpark-Arena Platz finden, wobei der Ansturm, das hatten wir eingangs schon, letztendlich immer auch ein wenig vom Wetter abhängt. Gespielt aber wird grundsätzlich bei jedem Wetter, es sei denn, es läge eine Sturm- oder Unwetterwarnung vor. Geöffnet wird die Brenzpark-Arena an allen Vorstellungstagen ab 20 Uhr, Vorstellungsbeginn ist immer um 21.45 Uhr. Und Eintrittskarten im Vorverkauf gibt’s an den Kinokassen in Heidenheim oder online unter www.kino-hdh.de

Das Programm

Und was wird eigentlich gespielt? Nun, das Programm fürs Heidenheimer Open-Air-Kino sieht folgendermaßen aus: „Bohemian Rhapsody“ am Freitag, 28. Juni; „Drachenzähmen leicht gemacht 3“ am Samstag, 29. Juni; „John Wick, Kapitel 3“ am Freitag, 5. Juli; „Aladdin“ am Samstag, 6. Juli; „Avengers 4: Endgame“ am Freitag, 12. Juli; „Jonas Kaufmann – Eine italienische Nacht“ am Samstag, 13. Juli; „A Star Is Born“ am Freitag, 19. Juli; „Der König der Löwen“ am Samstag, 20. Juli; „Der Junge muss an die frische Luft“ am Donnerstag, 25. Juli; „Captain Marvel“ am Freitag, 26. Juli; „Leberkäsjunkie“ am Samstag, 27. Juli; „Green Book“ am Sonntag, 28. Juli; „Monsieur Claude 2“ am Montag, 29. Juli; „Der Fall Collini“ am Dienstag, 30. Juli; „Rocketman“ am Mittwoch, 31. Juli; „Men in Black: International“ am Donnerstag, 1. August; „Pets 2“ am Freitag, 2. August und noch einmal „Leberkäsjunkie“ am Samstag, 3. August.