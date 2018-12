Konzert Das Jazz-Jahr klingt mit „Svevende“ aus

Heidenheim /

Harry Berger und die Band „Svevende“ lassen nach alter Sitte in der alten DH das Jazzjahr ausklingen.

Das Jazzjahr klingt mit der traditionellen Weihnachtssession von „Svevende“ aus. Dazu bringt Harry Berger am Samstag, 29. Dezember, ab 20 Uhr einen speziellen Gast mit in die Cafeteria der alten Dualen Hochschule in der Wilhelmstraße: den Trompeter Chris Braun.

Die Musik von „Svevende“ verbindet Einflüsse aus verschiedenen Ethnien mit Elementen von Jazz, Latin und Balladen. Der bekannte Saxophonist Harry Berger ist der spiritus rector der Band. Die Wurzeln von Chris Braun liegen in Zang, und erste musikalische Schritte unternahm er mit der Big Band Steinheim. Er studierte Trompete und Flügelhorn unter anderem bei Axel Schlosser.

Georg Hesse spielt akustische und elektrische Gitarre, er hat Erfahrung in zahlreichen Bands mit unterschiedlichsten Stilrichtungen und arbeitet als Musiker, Komponist und Musiklehrer in Ulm. Andreas Schmids Metier ist der Bass, Kontrabass ebenso wie E-Bass. Er studierte in Würzburg, Luzern und Köln und ist auch Chef des „Pennson Jazz Orchestra“ und als Komponist vielseitig aktiv. Inga Ricke begann ihr Perkussionsstudium in Stuttgart mit dem Schwerpunkt afrikanischer Rhythmik. Sie unterrichtet in Ulm und Aalen und ist Mitglied in diversen Bands.

Christian Krischkowski ist als Schlagzeuger mit von der Partie. Er entwickelte sich in München vom Rock- und Popschlagzeuger zum Jazzdrummer und war Mitglied im Landesjazzorchester Bayern. Er leitet in Ulm eine Schlagzeugschule und wurde mit seinem Krischkowski-Quintett vom „Jazzpodium“ als „evolutionärer Schub für den Jazz in Deutschland“ gelobt.

Karten sind im Vorverkauf im Ticketshop des Pressehauses in Heidenheim erhältlich.