Heidenheim Das Heidenheimer Volksfest ist eröffnet

Heidenheim / hz

Wenn es auf dem Festplatz am Brenzpark nach gebrannten Mandeln riecht, viele bunte Lichter blinken und es aus den Fahrgeschäften kreischt, dann ist wieder Volksfest.

Veranstalter ist heuer zum zweiten Mal Thomas Kritz aus Stuttgart. „Ich bin froh, dass sich zur Eröffnung das Wetter noch gebessert hat. Das ist für uns Schausteller nämlich das A und O.“ Rund 40 von ihnen haben heuer den Weg an die Brenz gefunden: Vom „Glücksprinz“, einem Losstand, der laut Kritz „monumental“ am Ende des Festplatzes in die Höhe ragt, über „Eclipse“, einer Riesenschaukel für vier Personen, die 48 Meter hoch ist, 120 km/h schnell wird und in der 4G Fliehkraft auf den Körper wirken, bis hin zum Virtual-Reality-Simulator.

Für die Kleinen gibt es eine Auswahl an Kinderkarussellen, Entenangeln und Ringewerfen. „Es muss für jeden was dabei sein“, erklärt Kritz, „für den Familienvater, der mit seinen Kinder kommt, aber auch für die Jugendlichen zwischen 16 und 18.“ Bei denen komme der „Break Dance“ mit Abstand am besten an. „Denen kann es nicht wild genug sein.“

Für den Veranstalter selbst ist sein Autoscooter das Größte: „Das ist einer der größten in ganz Deutschland.“ Kritz' Vater hat den Familienbetrieb nach dem Krieg aufgebaut, „dann habe ich ihn 2002 übernommen und mein Sohn ist jetzt auch schon seit ein paar Jahren dabei.“ Und egal ob „Petersburger Schlittenfahrt“, „Top Spin“ oder „Rio“ – „Autoscooter kann man immer fahren, auch nach ein, zwei Bier“, sagt Kritz grinsend.