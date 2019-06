Auch im Superhelden-Genre zeigt sich ein Umdenken bei der Verteilung der Rollen.

Die Filmstudios reagieren auf die gesellschaftliche Entwicklung: Man stellt sich in Me-Too-Zeiten deutlich hinter die Gleichberechtigung der Geschlechter. Das Superhelden-Genre ist ein aktuelles, durchaus plakatives Beispiel dafür. So war „Wonder Woman“ die beste DC-Comicverfilmung seit Langem. Und auch bei Marvel ist mittlerweile geballte Frauenpower angesagt, wurde doch jüngst Captain Marvel in Gestalt von Brie Larson als stärkste Figur im Avengers-Kosmos vorgestellt. Bei den aus demselben Hause stammenden „X-Men“ ist das nicht anders und so könnte – wie es Jennifer Lawrence im neuen Werk „Dark Phoenix“ formuliert – die Reihe nun auch „X-Women“ heißen.

Im Zentrum des neuen 3-D-Films steht Über-Mutantin Jean Grey (gespielt von „Game of Thrones“-Star Sophie Turner). Ihre schwer kontrollierbaren Fähigkeiten wachsen ins Unermessliche, als sie bei einer Weltraummission der X-Men eine Urgewalt des Universums absorbiert. Fortan stellt sie eine Gefahr für alle dar. Und eine Gruppe Außerirdischer ist hinter der grenzenlosen Kraft her.

„Dark Phoenix“ setzt die Filme mit dem jungen Cast um James McAvoy, Michael Fassbender und Lawrence in den Hauptrollen fort. Nach dem ziemlich enttäuschenden Vorgänger „Apocalypse“ stand zu hoffen, dass die Macher (Buch und Regie: Simon Kinberg) den Action-Overkill wieder etwas reduzieren und den Charakteren mehr Raum bieten. Und besser geworden ist es auch – leider aber nur ein wenig. So fällt die Geschichte insgesamt doch erneut gegenüber den großen Filmen des „X-Men“-Franchise stark ab. Der alles tragende Gedanke vom Anderssein und den daraus resultierenden Konflikten mit den „normalen“ Menschen spielt nahezu keine Rolle. Ergebnis ist eine standardmäßige, pseudoepische Superhelden-Actionshow mit immensen Schauwerten und sensationellen Tricks: visuell aufregend, inhaltlich ziemlich leer. Eine verpasste Chance.

Festzuhalten bleibt jedoch: An den großen Akteuren liegt’s nicht.

Auch englische Fassung; Kino-Center, ab 12