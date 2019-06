Natascha bekam bei der Geburt zu wenig Sauerstoff. Die Folgen schränken sie bis heute ein. Mit Hilfe von Spenden soll eine Gehhilfe für sie gekauft werden. Doch es fehlt an Geld.

Natascha ist neun Jahre alt. Sie lebt in Serbien - doch die Unterstützung, die ihr zuteil wird, reicht bis Heidenheim. Eine Freundin von Nataschas Familie lebt hier. Und diese Familie erreichte ein Hilferuf: Natascha braucht eine Gehhilfe, doch die Familie von Natascha hat keine Chance, die Kosten dafür zu stemmen. Mehrere Unterstützer fanden sich inzwischen in Heidenheim zusammen, darunter Tanja Weiße, Familienkrankenschwester, und brachten die Sache ins Rollen. Weiße wandte sich an die Aktion „Freunde schaffen Freude“, die nun eine Spendenaktion für Natascha gestartet hat.

Doch worum geht es? Natascha entwickelte in Folge ihrer Geburt eine Zerebralparese. Das bedeutet, das ihr Hirn Schaden genommen hat. Natascha hat Probleme beim Sprechen und beim Gehen. Inzwischen besucht sie die dritte Klasse einer Förderschule. Wie ihre Unterstützer berichten, geht sie gerne zur Schule und mag die Natur, Tiere und sich mit Freunden treffen. Doch eines mache sie unglücklich - dass sie immerzu in ihrem Kinderwagen sitzen muss, weil sie ohne Unterstützung nicht laufen kann. Eine Laufhilfe, wie sie für Kinder wie Natascha gut geeignet ist, kostet über 3000 Euro und wird in Serbein nicht von der Krankenkasse übernommen.