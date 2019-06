Um der Afrikanischen Schweinepest vorzubeugen, hat das Landratsamt jetzt Wildverwahrstellen für die Jäger im Kreis Heidenheim eingerichtet.

In Vorbereitung auf einen möglichen Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest (ASP) müssen die Landkreise in Baden-Württemberg flächendeckend Wildverwahrstellen errichten. Das Landratsamt Heidenheim, Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz, hat im gesamten Kreisgebiet vier Wildverwahrstellen an den Standorten Königsbronn-Itzelberg, Gerstetten, Dischingen-Ballmertshofen und Giengen errichtet. Die Standorte wurden so gewählt, dass der gesamte Landkreis abgedeckt wird und der Anfahrtsradius bei maximal zwölf Kilometern liegt.

Über die Verwahrstellen können Wildabfälle in Form von Fallwild, Unfallwild, Aufbruch, Decken und Schwarten usw. seuchenhygienisch gesammelt und fachgerecht entsorgt werden. „Auch wenn diese Art der Entsorgung noch nicht Pflicht ist, sollten zumindest Schwarzwild und Schwarzwildabfälle über diesen Weg entsorgt werden“, so der Hinweis von Dr. Gerhard Reinarz, Leiter des Fachbereichs Veterinärwesen und Verbraucherschutz im Landratsamt Heidenheim. Denn ein Ausbruch der ASP wäre mit großen Schäden für die Haus- und Wildschweinbestände und damit auch die Jagd verbunden.

Die vier Wildverwahrstellen sind alle identisch eingerichtet. Für die Jäger wird der Zugang über einen elektronischen Transponder rund um die Uhr ermöglicht. Jede Wildverwahrstelle verfügt über eine Kühlzelle, in der zwei 240-Liter-Tonnen zur Verfügung stehen. Ebenso steht für den Seuchenfall ein ca. ein Kubikmeter großer Edelstahlcontainer bereit. Handwasch- und Reinigungsmöglichkeiten sind vorhanden, Probensets liegen aus.

Die Kosten für Wartung, Strom, Wasser und Entleerungen trägt der Landkreis. „Die Einrichtung einer Verwahrstelle samt Vorbereitung, Gebäude, Außenanlage, Ausrüstung, Ausstattung und Anschlüssen beträgt zwischen 30 000 und 40 000 Euro“, so Reinarz. Die Kosten werden über einen Pauschalzuschuss des Landes Baden-Württemberg finanziert.

Die Entsorgung von Heimtieren und anderen Tieren, die nicht unter das Jagdrecht fallen, ist aus rechtlichen Gründen in den Wildverwahrstellen nicht erlaubt. Weiterhin ist tot aufgefundenes Schwarzwild dem Fachbereich Veterinärwesen und Verbraucherschutz zu melden.

Schweinepest: ungefährlich für Menschen

Die Afrikanische Schweinepest (ASP) ist eine anzeigepflichtige Tierseuche, von der Haus- und Wildschweine betroffen sind. In den afrikanischen Ursprungsländern übertragen Lederzecken das Virus der ASP. Diese spielen in Mitteleuropa keine Rolle. Hier erfolgt eine Übertragung durch direkten Kontakt mit infizierten Tieren, aber auch dadurch, dass die Tiere Speiseabfälle oder Schweinefleischerzeugnisse fressen. So können beispielsweise Speisereste, die an Parkplätzen oder Raststätten in Mülleimern entsorgt werden, von Wildschweinen gefunden werden. Nach einer Infektion entwickeln die Tiere sehr schwere, aber unspezifische Allgemeinsymptome. ASP ist keine zwischen Tier und Mensch übertragbare Infektionskrankheit und daher für den Menschen ungefährlich. Für Schweinezüchter kann die Seuche aber zum Problem werden. Ausgebrochen ist ASP bislang in Belgien, Bulgarien, Polen, Rumänien, der Ukraine, Ungarn und in den baltischen Staaten.