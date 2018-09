Heidenheim Christuskindergarten wird erweitert und umgebaut

Heidenheim / Andreas Uitz

In der Diskussion mit Dekan Dr. Schlaudraff ging es um die Situation der evangelischen Gemeinden in Heidenheim und die Kinderbetreuung.

Zahlreiche Fragen hatten die rund 20 Mitglieder der Zukunftswerkstatt der evangelischen Gesamtkirchengemeinde, die sich zu einem Treffen mit Dekan Dr. Karl-Heinz Schlaudraff eingefunden hatten. Fragen, die die Zukunft der Kirchengemeinden, der Pfarrstellen-Besetzung und allgemein der Kirche betreffen.

Dass an der Gemeindebasis nicht nur Jubel, Trubel, Heiterkeit herrscht, wurde dabei deutlich. Doch neben eher emotionalen Dingen gab es auch ganz handfestes zu besprechen, etwa wie es um den Kindergarten in der Christusgemeinde bestellt ist.

Umbau und Anbau

25 Jahre lang betrieb die Kirchengemeinde hier gemeinsam mit der Lebenshilfe eine inklusive Betreuungseinrichtung, doch diese Kooperation wurde im Sommer beendet. Hauptgrund war, dass das Gebäude in der Liststraße veraltet und nicht mehr zeitgemäß ist.

Aus diesem Grund wurde beschlossen, das Untergeschoss der Christuskirche komplett zu sanieren und für einen Kindergarten umzunutzen. Schlaudraff erklärte bei der Veranstaltung mit der Zukunftswerkstatt auf Nachfrage, dass der derzeitige Planungsstand vorsieht, zudem einen Neubau zu errichten: „Würden wird nur das Untergeschoss sanieren und umbauen, würde es ziemlich eng werden, das wäre kein idealer Kindergarten.“

Deshalb habe man gemeinsam mit der Stadtverwaltung nach einer anderen Möglichkeit gesucht, so der Dekan. Die sieht vor, zusätzlich zum Umbau des Untergeschosses einen Anbau auf der Weststeite zwischen Kirche und Pfarramt zu errichten. Insgesamt könnten dann drei Gruppen im Christuskindergarten untergebracht werden, darunter eine für Kinder unter drei Jahren, erklärte Schlaudraff.

Das bisherige Kindergartengebäude, dessen Sanierung rund eine Million Euro kosten würde, könnte dann abgerissen werden.

Die Kosten für die Sanierung des Untergeschosses und den Neubau bezifferte Schlaudraff mit rund 1,6 Millionen Euro. 70 Prozent dieser Summe werde von der Stadt Heidenheim getragen.

Als frühest möglichen Baubeginn nannte der Dekan den Sommer 2019, er rechne mit etwa einem Jahr Bauzeit. Bis der neue Kindergarten in Betrieb genommen werden kann, sollen die Kinder noch im derzeitigen Gebäude betreut werden.

Auf Nachfrage erklärte der Dekan, dass es noch keine detaillierte Planung gebe. So sei etwa die Frage, wie es künftig um die Toiletten und die Küche für die Gemeinde bestellt ist, noch ungeklärt. Helmut Götz plädierte namens der Zukunftswerkstatt an Schlaudraff, die Gemeinde bei den Planungen mitzunehmen und sie einzubinden und nicht vor vollendete Tatsachen zu stellen.

Gleiches betreffe auch viele andere Entwicklungen in der evangelischen Gesamtkirchengemeinde. Dabei geht es unter anderem darum, dass geplant ist, sogenannte Tandem-Kirchengemeinden zu gründen.

„Dabei geht es allerdings nicht um Fusionen“, beteuerte Schlaudraff. Vielmehr stehe die Überlegung dahinter, dass Gemeinden in der Nord- und Weststadt enger kooperieren und zusammenarbeiten. „Ich will damit nicht sagen, dass eine Fusion nicht irgendwo am Horizont steht, aber wenn sie kommen sollte, müssen wir das Schritt für Schritt vollziehen“, so der Dekan.

Fehler bei der Gemeinde-Fusion

Er räumte auch ein, dass bei der Fusion von Waldkirchen- und Paulusgemeinde Fehler gemacht worden seien, die man auf keinen Fall wiederholen wolle. „Wir haben gelernt, dass man die Gemeindeglieder viel stärker mit einbinden muss.“ Der Schlaudraff erklärte, dass für die Heidenheimer Gemeinden auch eine „Verbundkirchengemeinde“ denkbar wäre.

In der Diskussion wurde deutlich, dass es zwischen den einzelnen Kirchengemeinden durchaus Gräben gibt, die nicht so einfach geschlossen werden können. Gewachsen ist diese Situation aus der Geschichte der einzelnen Gemeinden.

Von den Mitgliedern der Zukunftswerkstatt wurde zudem die Situation der Pfarrstellen stark bemängelt, außerdem wurde immer wieder betont, dass neue Wege gefunden werden müssten, die Menschen in den Kirche zu bringen. „Wir wissen durchaus, dass ein Schwerpunkt im diakonischen und sozialen Bereich der Arbeit liegen muss, aber da sind wir ja schon tätig“, verteidigte der Dekan, doch diese Antwort stieß keineswegs auf allgemeine Zufriedenheit.

Vier Gemeinden unter einem Dach

Die evangelische Gesamtkirchengemeinde Heidenheim besteht aus vier einzelnen Kirchengemeinden: der Auferstehungs-, Der Wald-/Paulus-, der Versöhnungs- und der Zinzendorfkirchengemeinde.

Seit 1958 besteht die Gesamtkirchengemeinde, die derzeit rund 10 000 Mitglieder zählt. Die Gemeinden in Schnaitheim, Mergelstetten und Oggenhausen gehören ihr nicht an, sondern sind selbstständig.

Vier Kindergärten im Stadtgebiet befinden sich in Trägerschaft der Gesamtkirchengemeinde, außerdem andere Einrichtungen wie das Evangelische Jugendwerk, Familienzentren und die ökumenische Sozialstation.