Mergelstetten. Chormusik aus vier Jahrhunderten singt am Sonntag, 2. Juni, ab 16.30 Uhr in der Christkönig-Kirche das „Vocalensemble“ unter Leitung von Maddalena Ernst. Das gemischte Septett verspricht Werke aus der Renaissance, Romantik und Moderne, darunter bekannte Stücke wie die „Waldesnacht“ von Johannes Brahms oder „Fine knacks for ladies“ von John Dowland, Chorwerke von Fanny Hensel oder Gospels. Der Eintritt ist frei.