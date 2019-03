Der Gesangsverein Sangeslust Kleinkuchen hat einen neuen Chorleiter und einen neuen Vorsitzenden.

Der Männerchor des Gesangvereins Sangeslust Kleinkuchen eröffnete mit dem Lied „Wie wunderschön ist unsre Welt" die 94. Jahreshauptversammlung. Schriftführer Helmut Neuber berichtete, dass nach der Kündigung der Chorleiterin im vergangenen Jahr nur noch wenige Projektbezogene Singstunden und Auftritte mit verschiedenen Chorleitern durchgeführt werden. Mit Chorleiter Georg Grandy könnten jetzt wieder regelmäßig Chorproben stattfinden.

Er betonte in seinen Bericht, wie wichtig der Gesangverein für die Dorfgemeinschaft in so einem kleinen Dorf ist. Es sollte aber dringend Nachwuchs bei den Frauen- und Männerstimmen gesucht und gefunden werden. Kassenverwalter Josef Weber gab einen detaillierten Bericht an die Versammlung ab, es war ein kleiner Überschuss zu verzeichnen. Die beiden Kassenprüfer bescheinigten dem Kassierer eine einwandfreie Kassenführung.

Ehrungen langjähriger Vereinsmitglieder und Funktionäre standen ebenfalls auf der Tagesordnung. Besonders hervorzuheben ist dabei die 70-jährige Mitgliedschaft von Johann Schwenk der viele Jahre aktiver Sänger und Vorsitzender war. Für 40-jährige Mitgliedschaft wurden Hans Beyrle jun. und Reinhold Huttinger geehrt. Seinen 40. Jahresbericht trug Schriftführer Helmut Neuber der Versammlung vor. Ebenso zum 40. mal hatten die Kassenprüfer Wendelin Beyrle und Eugen Brenner geprüft. Für 25 Jahre fördernde Mitgliedschaft wurden Kerstin Schwenk, Matthias Neuber und Jochen Weber geehrt.

Ein besonderer Dank galt Franz Schwenk, der 39 Jahre lan den Gesangverein als Vorsitzenden geführt hatte und aus persönlichen Gründen zurückgetreten war. An seine Stelle wurde der bisherige Schriftführer Helmut Neuber gewählt. Albert Fischer übernimmt die Aufgabe des Schriftführers. Unter neuer Führung und mit neuem Chorleiter hofft der Gesangverein auf einen Neustart mit Verstärkung durch neue Sängerinnen und Sänger bei den Chorproben immer Donnerstags in der Alten Schule in Kleinkuchen. Interessierte können sich unter Telefon 07326-482 melden. pm