Heidenheims Neurologie-Chefarzt appelliert an Patienten mit Schlaganfall: Die klinische Diagnostik und Behandlung in den ersten Stunden ist entscheidend für die Behandlung.

Die Quote der Patienten, die nach Schlaganfällen innerhalb der ersten drei Stunden in die Stroke Unit des Klinikums Heidenheim kommen, nimmt Jahr für Jahr ab. Betrug sie laut Klinikangaben vor Jahren mit 600 Patienten mit Verdacht auf Schlaganfall noch rund 30 Prozent, ist sie inzwischen auf unter 20 Prozent gesunken.

Für den Chefarzt der Klinik für Neurologie im Klinikum Hei-denheim, Dr. Karl-Heinz Huber-Hartmann, gilt dies als ein alarmierender Anlass dafür, daran zu erinnern, Schlaganfälle, deren leichtere Form im Schwäbischen immer noch als „Schlägle“ verharmlost wird, ernst zu nehmen. Für die davon betroffenen Menschen sei es unerlässlich, sich in klinische Behandlung in die Schlaganfalleinheit (Stroke Unit) des Klinikums zur weiteren Abklärung und zur Vermeidung von weiteren unerwünschten Folge-ereignissen zu begeben.

Fast 300 000 Menschen erleiden pro Jahr in Deutschland einen Schlaganfall, heißt es in einer Mitteilung des Heidenheimer Klinikums. Der Schlaganfall stelle nach Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen die dritthäufigste Todesursache dar. Ebenso bilde er den häufigsten Grund für eine Behinderung und eine damit verbundenen Einschränkung der Lebensqualität.

In der Stroke Unit des Klinikums Heidenheim erfolge eine Behandlung auf Grundlage der sehr hohen Standards der Deutschen Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) und der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe. Dies ist den Verantwortlichen auf dem Schlossberg auch in diesem Jahr durch externe Gutachter in einem Zertifizierungsverfahren erneut bestätigt worden. Sie haben den Weg der Schlaganfallpatienten durch die verschiedenen Bereiche und die Verfahren überprüft, beginnend im Schockraum der Zentralen Notaufnahme über die bildgebenden Verfahren in der Klinik für Radiologie, wo es vor allem um eine schnelle CT-Diagnostik geht, bis hin zum Zentrum für Intensivmedizin und dem unmittelbar benachbarten Herzstück bei der Behandlung von Schlaganfallpatienten – der Stroke Unit. Diese verfügt über insgesamt sechs Behandlungsplätze und intensivmedizinische Ausstattung.

„Time is brain“ (Zeit ist Gehirn): Das bedeute, dass zwischen dem Auftreten typischer Schlaganfall-Symptome und deren schneller Behandlung so wenig Zeit wie möglich vergehen soll, heißt es in der Klinikmitteilung weiter. Das Ärzteteam der Neurologie auf Heidenheims Schlossberg arbeite auf sehr hohem Niveau, ebenso wie die therapeutischen Teams aus den Bereichen Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie, die sich anschließend um die schnelle Mobilisation der Patienten noch im Klinikum kümmern.