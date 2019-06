Nach den Wahlen haben die künftigen Stadträte beschlossen, eine Fraktion zu bilden.

Keine zwei Wochen nach der Wahl zum Gemeinderat haben die CDU-Fraktion und der neu gewählte FDP-Stadtrat Stefan Stutzmüller beschlossen, eine gemeinsame Fraktion zu bilden. Bei der Wahl hatte die CDU vier Sitze im Gemeinderat verloren und ist jetzt nur noch mit sieben Stadträten vertreten. Stärkste Fraktion sind die Grünen mit acht Sitzen. Durch den Zusammenschluss besteht die CDU/FDP-Fraktion damit auch aus acht Personen.

In einer Pressemitteilung der CDU heißt es, dass man mit Stutzmüller gemeinsame Themen und eine mögliche Zusammenarbeit besprochen habe. Aus diesen Gesprächen sei der gemeinsame Wille entstanden, künftig eine Fraktion zu bilden. „Vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen gilt es, auch ein Zeichen an den Mittelstand und das Handwerk sowie unsere Händler in der Stadt zu senden und hier gemeinsam Flagge zu zeigen“, wird Petra Saretz in der Mitteilung zitiert. Die bisherige CDU-Fraktionsvorsitzende wird die Fraktion auch weiterhin führen. Wichtige Themen seien die Stadtentwicklung, Nachhaltigkeit „und die bereits in Angriff genommene Agenda 2030“, heißt es in der Erklärung.

„Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und die Möglichkeit, so nun noch besser Fuß fassen zu können in den Gremien des Gemeinderats“, wird Stutzmüller zitiert. CDU und FDP lägen inhaltlich nah beieinander, was sicherlich auch historisch bedingt sei. Im aktuellen Gemeinderat war die FDP nicht vertreten.