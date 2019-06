Die Caritas-Beratungsstelle für Wohnungslose hat im vergangenen Jahr einen Anstieg der unter 30-Jährigen festgestellt, die beraten wurden und das Hilfsangebot in Anspruch genommen haben.

Auch in Heidenheim ist Obdachlosigkeit ein Thema. Das geht aus dem Jahresbericht hervor, den die Wohnungslosenhilfe der Caritas jetzt fürs vergangene Jahr vorgelegt hat. Dass die Zahlen die tatsächliche Situation nicht zu hundert Prozent abbilden, ist auch den Verantwortlichen bewusst. Denn erfasst werden können nur jene Personen, die sich an die Beratungsstelle wenden.

Hier finden durchreisende Wohnungslose ebenso wie Menschen ohne festen Wohnsitz, die sich hier längere Zeit aufhalten, und Personen, die von der Stadt oder anderen Kommunen im Kreis obdachlosenrechtlich untergebracht werden, Ansprechpartner. Außerdem werden hier Menschen beraten, die von einem Wohnungsverlust bedroht sind.

165 Menschen kamen 2018 in die Beratungsstelle der Caritas, das sind ähnlich viele wie im Jahr zuvor. In dieser Zahl sind Mehrfachnennungen nicht enthalten. Auffallend war dem Bericht zufolge der sehr hohe Anteil von jungen Wohnungslosen. 52 Menschen waren zwischen 18 und 30 Jahre alt, das entspricht einem Anteil von 31,5 Prozent.

Frauenanteil ist gesunken

Der Frauenanteil an der Gesamtzahl lag bei rund 19 Prozent, was im Vergleich zum Vorjahr (28 Prozent) einen deutlichen Rückgang bedeutet. 31 Frauen suchten 2018 die Beratungsstelle auf. Eine schlüssige Erklärung für den Rückgang kann auch die Caritas nicht geben.

Betrachtet man die Altersstruktur genauer, dann zeigt sich, dass die 41- bis 50-jährigen Obdachlosen mit 36 Personen die größte Gruppe waren. 35 Hilfesuchende waren zwischen 51 und 60 Jahre alt. Außerdem wurden 28 Menschen zwischen 18 und 24 Jahren registriert. Der Anteil deutscher Staatsbürger an der Gesamtzahl der Wohnungslosen lag bei 87 Prozent.

Wieder mehr Übernachter in der Unterkunft

Die Caritas unterhält auch Übernachtungsmöglichkeiten für Obdachlose an der Härtsfeldstraße. Dort gibt es Möglichkeiten der Kurzübernachtung für wohnungslose Menschen, die hier bis zu 14 Tage lang schlafen können. 2018 wurden 2142 Übernachtungen gezählt, das entspricht einer durchschnittlichen Belegung von 5,9 Betten pro Nacht. Nach einem sehr deutlichen Rückgang der Übernachtungszahlen im Jahr 2017 bedeutet das wieder einen Anstieg um 4,5 Prozent.

Insgesamt schliefen in der Unterkunft 99 verschiedene Personen, 2017 waren es 74, im Jahr zuvor 93. „Dies zeigte einen deutlichen Trend: mehr Übernachter bei kürzerer Aufenthaltsdauer. Einige traten mehrfach im Jahr auf“, heißt es im Jahresbericht. Unter den Übernachtern waren 85 Männer und 14 Frauen, was einem Frauenanteil von 14 Prozent entspricht. Der ist seit vier Jahren rückläufig und lag 2015 noch bei 26,4 Prozent.

Tagessatz lag bei 13,90 Euro

Die Caritas übernimmt auch die Auszahlung des Tagessatzes an wohnungslose Menschen. Insgesamt wurde für 8566 Tage dieser Satz ausbezahlt, der im vergangenen Jahr bei 13,90 Euro lag. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einem Rückgang um 5,4 Prozent.

Die Mitarbeiter in der Beratungsstelle sind natürlich auch bemüht, Menschen aus der Wohnungslosigkeit zu helfen. Ein großes Hemmnis stellte dabei dem Bericht zufolge allerdings der Heidenheimer Wohnungsmarkt dar. „Bei den großen etablierten Vermietern mussten sich die Wohnungsbewerber erst einer Bonitätsprüfung unterziehen, was den Großteil unseres Klientels von vornherein vom Wohungsmarkt ausschloss. In der Folge blieb vielen als einzige Möglichkeit die Anmietung eines Zimmers in einer Wohngemeinschaft oder die obdachlosenrechtliche Einweisung“, schreibt Sozialpädagoge Hubert Pflüger in seinem Bericht.

Wohnungslosenhilfe Ein ehemaliger Obdachloser erzählt Ohne Perspektive strandete Daniel Pfaller bei der Caritas in Heidenheim. Eine Geschichte über den Weg zurück ins Leben.