Im Rahmen der Aktion Fridays for Future bemalten Schüler am Freitag den Eugen-Jaekle-Platz.

Am Freitag ging der „Fridays for Future“ in der Heidenheimer Innenstadt ohne lauten Demonstrationszug über die Bühne. Dennoch protestierten um die Mittagszeit in der dritten Woche in Folge Schüler aus verschiedenen Schulen gegen den Klimawandel. Mit Kreide bemalten sie weite Teile des Eugen-Jaekle-Platzes mit Bildern und Parolen um auf die weltweite Klimaproblematik aufmerksam zu machen.