Themen in diesem Artikel Sportverein

Der größte Sportverein Heidenheims steht finanziell sehr gut da und kann sich über eine wachsende Zahl von Mitgliedern freuen. Anlass zu Ärger und Sorge gibt es dennoch.

Stattliche 26 Abteilungen gibt es unterm Dach des Heidenheimer Sportbunds, und müsste auf die Schnelle eine weitere her, ein Name läge nahe: Bürokratie. Statt pflegeintensiver Anlagen täte es ein schmuckloser Raum mit Computern. Nicht nur körperliche Erschöpfung nach jeder Einheit wäre garantiert, und das Füllhorn an ständig neuen Übungsinhalten würde garantiert nie leer.

Klingt natürlich abstrus, und doch kommen solche verqueren Hirngespinste nicht von ungefähr. Das Bild, das der HSB-Vorsitzende Dr. Volker Wiedenmann am Freitagabend vom sich wandelnden administrativen Geschehen im Verein zeichnete, gibt jedenfalls Anlass zu der Befürchtung, dass vieles zerstört wird, was sich über Jahrzehnte bewährt hat.

Mehr Mitglieder

„Wir haben einen finanziell bärenstarken Verein, verzeichnen einen Mitgliederzuwachs um zuletzt 74 auf gut 4300“, sagte Wiedenmann. Gleichwohl blicke er zu Beginn seines letzten Amtsjahres mit Sorge in die Zukunft. Grund sei die zunehmende Bürokratisierung. Sie führe dazu, dass immer mehr Geld in die Verwaltung fließe, das dann im sportlichen Bereich fehle.

Er fühle sich wie ein Abfangjäger, dessen vordringliche Aufgabe es sei, Schaden vom Verein abzuhalten, so Wiedenmann. Nichtsdestotrotz werde die Masse der Aufgaben eine Aufrüstung der Geschäftsstelle erforderlich machen. Einschließlich der damit verbundenen Kosten, die wohl eine nicht vom Vorstand zu verantwortende Erhöhung der Mitgliedsbeiträge nötig machten. Exemplarisch nannte er die mit der Datenschutzgrundverordnung einhergehenden Pflichten. Schon deshalb habe sich die Entscheidung, Edgar Klaiber als Geschäftsführer einzustellen, als richtig erwiesen: „Ich weiß nicht, wie es ohne ihn gegangen wäre. Der Vorstand hätte das alles sonst nicht mehr stemmen können.“

Mammutaufgabe Datenschutz

Auch Klaiber kritisierte die wachsenden Verpflichtungen, die für die eigentlichen Aufgaben immer weniger Raum und Zeit ließen. Eigentlich solle die Verordnung Bürger vor neugierigen Unternehmen schützen. Die Realität sehe jedoch etwas anders aus, sei „einfach nur frustrierend, ermüdend und zu großen Teilen sinnlos“. Den Datenschutz wie gefordert zu 100 Prozent umzusetzen, sei ein Ding der Unmöglichkeit so Klaiber, „auch wenn wir uns nach allen Regeln der Kunst mühen“. Außerdem fordere die Verwaltungsberufsgenossenschaft jetzt einen Betriebsarzt, ausgebildete Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Brandschutzhelfer.

Einen positiveren Klang hatte das Grußwort von OB Bernhard Ilg. Er lobte den HSB als „starken Pfeiler unserer Stadtgesellschaft“. Eine Lösung stellte er für die sanierungsbedürftige Karl-Rau-Halle in Aussicht: Nachdem sich die Hoffnung auf Mittel aus einem Bundesförderprogramm zerschlagen hat, sollen Notwendigkeiten und Wünsche nochmals auf den Prüfstand, um dann für einen Betrag von weniger als sieben Millionen Euro ein tragfähiges Ergebnis zu erzielen. Gespräche hinsichtlich eines Landeszuschusses hätten bereits stattgefunden.

Hohes Guthaben

Mit erfreulichen Zahlen wartete Finanzvorstand Christoph Haas auf: Zwar steht unter dem Jahr 2018 ein Minus von 3000 Euro. Allerdings flossen 65 000 Euro in die Sanierung der Tennishalle, und es werden noch Zuschussgelder erwartet. Die Verbindlichkeiten belaufen sich auf 603 000 Euro, ihnen steht ein Guthaben von 1,2 Millionen gegenüber.

Haas, der stellvertretende Vorsitzende Ernst Chojnacki und die Kassenprüfer Herbert Müller und Jörg Schneider wurden einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Das Tarifwerk des Sportstudios soll durch Angebote, die die Nutzung der Aquarena einschließen, weiter an Attraktivität gewinnen.

HSB Geld, Urkunden, Ehrennadeln Bei der Hauptversammlung des größten Heidenheimer Sportvereins wurden zahlreiche verdiente Mitglieder gewürdigt.