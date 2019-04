Im Alten Eichamt in der Hinteren Gasse sollen sich Menschen jeden Alters aus verschiedenen Kulturen treffen können. Deshalb wird ständig am Konzept gefeilt.

Schon seit mehr als 15 Jahren heißt das Alte Eichamt in der Hinteren Gasse „Bürgerhaus“ und schon längst soll es mehr sein als ein Seniorentreff. Am Image des Hauses, in dem viele Gruppenräume zur Verfügung stehen und jeden Nachmittag das Bürgerhauscafé seine Pforten öffnet, wird aber beständig gefeilt.

2012 wurde damit begonnen, ein neues Konzept umzusetzen, um den Bekanntheitsgrad des Treffpunkts zu vergrößern und auch eine stärkere Auslastung der Räume zu erreichen. Im Kultur-, Sozial-, Schul- und Sportausschuss des Gemeinderats (KUSSS) berichtete jetzt Brigitte Weber, Leiterin der Koordinierungsstelle „Ich für uns“ bei der Stadtverwaltung.

„Das Bürgerhaus soll für alle Generationen und Kulturen offen sein“, so Weber, die den Treffpunkt Schritt für Schritt in das Projekt „In guter Nachbarschaft“ einbinden will. Das Bürgerhaus stelle eine Sonderform des Stadtteiltreffs dar, weshalb das Bürgerhaus um Angebote erweitert werden soll, bei denen eine spontane und von den Besuchern her wechselnde Teilnahme möglich ist.

Ab 2012 kümmerten sich die neu ausgebildeten Bürgerhausmentoren zusammen mit Mitarbeitern der Stadtverwaltung darum, das Haus attraktiver zu machen. Dies geschah zum einen durch bauliche Maßnahmen: Das historische Eingangsportal zur Hinteren Gasse hin wurde saniert und geöffnet, im Erdgeschoss wurde eine behindertengerechte Toilette und eine Wickelmöglichkeit eingerichtet, Infotafeln innen und außen führen durchs Haus.

Zum anderen wurden auch viele neue Gruppen im Bürgerhaus angesiedelt wie beispielsweise die DRK-Seniorengymnastik, die Herz- und Zeitverschenker der Aktion „Freunde schaffen Freude“, die Mitfahrzentrale oder eine Lachyoga-Gruppe. Nachdem das Konzept über vier Jahre hinweg immer mehr mit Leben gefüllt werden konnte, löste sich die Gruppe der Bürgerhausmentoren 2017 auf, da sie ihre Aufgabe als erfüllt ansahen.

Die Koordinierungsstelle „Ich für uns“ machte daraufhin den im Bürgerhaus aktiven Gruppen den Vorschlag, gezielt nach Ehrenamtlichen zu suchen, die das Bürgerhaus nach außen vertreten und auch innerhalb des Hauses das Konzept weiterentwickeln. Da sich dafür aber keine Interessierten fanden, habe man die Einbindung in das Projekt „In guter Nachbarschaft“ beschlossen, so Brigitte Weber.

Stadträtin Elisabeth Kömm-Häfner (Grüne) lobte das Ambiente im Bürgerhaus und fragte nach der Belegung der Räume. Diese seien nicht voll ausgelastet, so Brigitte Weber. Jedoch wolle man sie nicht ausschließlich an geschlossene Gruppen oder Vereine vergeben, sondern suche nach offenen Angeboten.

Renate Klement-Schmidberger (SPD) fragte, was man speziell für junge Familien anbieten könne. Auch bedauerte sie, dass das öffentliche Bücherregal im Dachgeschoss des Bürgerhauses nicht mehr so gut zugänglich sei wie am früheren Standort im Rathausfoyer. Für beide Probleme suche man nach Lösungen, so Weber, jedoch müsse erst ein Konzept entwickelt werden. Norbert Fandrich (Linke) konstatierte, dass es sich nach wie vor mehr um ein Senioren- als um ein Bürgerhaus handeln würde. Brigitte Weber musste ihm insofern recht geben, als von 30 im Bürgerhaus vertretenen Gruppen keine zehn Angebote für jüngere Menschen hätten.