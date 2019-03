Comedian Bülent Ceylan tritt am 20. November mit seinem Programm „Intensiv“ im Congress Centrum auf.

Bülent Ceylan gastiert am 20. November 2019 mit seinem Programm „Intensiv“ im Congress-Centrum. Seit 20 Jahren steht der Mannheimer Comedian jetzt schon auf der Bühne. Da fragt man sich: „Wie war denn das eigentlich am Anfang? Was hat er da gespielt, dass er so erfolgreich wurde?“ Jetzt kommt die Antwort:

Mit dem neu gestalteten Show-Format „Bülent Ceylan intensiv“ wird er im Herbst 2019 auf Tour gehen und dabei alles das, was ihm selbst wichtig und wertvoll ist, in einem persönlichen Rückblick präsentieren. Darüber hinaus wird Bülent neue Texte und Nummern spielen. Das Publikum kann mit ihm und seinen Figuren: Harald, Hasan, Anneliese, Mompfreed Bockenauer und anderen alten Freunden auf Tuchfühlung gehen.

Wie kam es eigentlich dazu, dass so eine neureiche und doch altbackene Unternehmerin wie Anneliese bei den bodenständigen und etablierten Figuren aus Bülents Programmen auftauchte? Wie war Hasan als junger Mann? Woher hat Harald seine Faulheit? Warum hat Mompfreed Bockenauer eigentlich zwei „e“ im Namen? Diese Fragen und vor allem welche zu Bülent Ceylan werden jetzt in seinem Programm beantwortet.