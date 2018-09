Heidenheim Brückengemeinde weiht ihren Neubau ein

Heidenheim / Klaus-Dieter Kirschner

Die evangelische Brückengemeinde weihte im Beisein von mehr als 800 Festgästen gestern in der Weststadt das neue Gemeindezentrum ein.

Innerhalb von zwei Jahren wurden für das neue Gemeindezentrum drei Millionen Euro verbaut – alles finanziert durch Spenden und Darlehen.

Von der Brückengemeinde kann man lernen, wie man die Einweihung eines großen Bauwerks feiern kann. Nicht etwa mit einer Reihe vieler Grußworte sondern im lockeren Dialog mit allen, die gerne etwas sagen wollten. Auf einem Podium nahmen am Ende eines sehr herzlichen Gottesdienstes aber dann doch einig Ehrengäste Platz und sprachen über ihre Gedanken, zu denen sie das vorherige Fest bewegt hatte. Seitens des Bauteams verwies Daniela Oelkuch auf den biblischen König Salomon, der einst zu Jerusalem den Tempel baute und dafür gut sieben Jahre gebraucht hatte: „Wir waren nach zwei Jahren schon fertig“.

Erste Idee vor 14 Jahren

Angesprochen wurde, wie die Brückengemeinde zu den Bauplänen und zu einem zerlegbaren Modell für das neue Gemeindezentrum kam: Dieses im Grunde einem Industriebau ähnlichen Gebäude verliehen die Planer Manfred Gaißer und Jorid Lugert vom Architekturbüro Wolf aus Schnaitheim ein Aussehen, das nur noch wenig mit einer Fabrik gemein hat. Schon zur ersten Besprechung mit der Gemeindeleitung waren fertige Pläne auf den Tisch gelegt worden.

Enorme Leistungen wurden in all den zurückliegenden Jahren erbracht. Der Leitende Pastor Siemen van Freeden erwähnte, dass es schon vor 14 Jahren ein Bauteam gegeben habe und man in den Jahren viele Möglichkeiten durchdacht habe. Gebetet und gefastet habe man, erwähnte Daniela Oelkuch.

Es war Siemen van Freeden, der in seiner Predigt Antwort darauf gab, was und wie Kirche sein will. Letztlich sei wie im richtigen Leben auch in einem neuen Gemeindezentrum nicht alles stimmig, aber hier könnten die Menschen „nicht nur staunen über die Größe Gottes“, sondern konkret auch Trost, Hilfe und Erbauung erfahren. Dekan Dr. Karl-Heinz Schlaudraff bekannte, dass „Kirche heute unterschiedliche Gemeindeformen brauche“. Die Brückengemeinde erreiche zum Beispiel Menschen, die nie in normale Kirchengemeinden gehen würden. Natürlich tue es mitunter etablierten Gemeinden weh, wenn Gemeindeglieder abwanderten.

Umgeben von Supermärkten

Schlaudraff hielt es mit dem Reformator Luther, der einmal dem Sinne nach gesagt habe: In hundert Jahren kann man nicht die Heilige Schrift in vollem Umfang erfassen.

Carmen Lindemann, die Vorstandsvorsitzende des Offenen Abends, der der Träger der Brückengemeinde ist, hatte zunächst mit Blick auf den Standort des Gemeindezentrums auf dem ehemaligen Areal des Sägewerks Ziegler „vom Marktplatz der Zeit“ gesprochen: „rundum Supermärkte und ein Spezialitäten-Restaurant“.

Für Oberbürgermeister Bernhard Ilg war dies das Stichwort: „Ja. Hier ist Leben und ich denke, hier wäre Jesus auf jeden Falle hingegangen, um die Menschen zu treffen“. Die Brückengemeinde habe auf einer Industriebrache einen Neubau mit vielen Türen hingestellt, durch die garantiert viele Menschen strömen werden: „Ich wünsche mir, dass die Attraktivität dieser Gemeinde anhält.“

Lothar Rapp, Gemeinschaftsprediger der evangelischen Chrischonagemeinde, sprach von einem gelungenen Bau. Als Gastgeschenk hatte er einen großen Kompass dabei, auf dass keiner die in der Bibel nachzulesende Richtung übersehen möge.

Viele Begegnungen beim Gemeindefest

Begegnungen und Wiedersehen gab es beim Gemeindefest. Die Kinder tollten an einer Traktorhüpfburg oder waren auf der Spielstraße der Red-Box nicht zu bremsen. Am späteren Nachmittag störte ein aufziehender Sturm allmählich die Festfreude.

Einen Tag der offenen Türe kündigte die Brückengemeinde für den 14. Oktober an.