Regina Baumhauer stellte ihre Werke zu den Nachhaltigkeitszielen der UN vor. Die bisher acht Tafeln sind auch für Blinde erfühlbar.

Das Künstlergespräch im Kunstmuseum mit Regina Baumhauer ist einmalig, denn normalerweise präsentiert sie ihr neuestes Werk, bestehend aus zehn Bronzetafeln, nur in Kombination mit anderen Projekten, Musik oder Kunstwerken. In Heidenheim war sie allein und wurde von Museumsleiter Dr. René Hirner befragt.

Die Bronzereliefs bilden zusammen eine Blindenbibliothek. Berühren ist bei den Tafeln deshalb erlaubt. Jeder Mensch soll sich die Kunstwerke erschließen können. Die ersten beiden Reliefs dienen als Ouvertüre. Sie zeigen nicht etwa zwei Gesichter, sondern wie ein Mensch einen anderen ansieht. Die Linien stellen dar, wie die Augen eines Betrachters über das Gesicht eines Gegenübers wandern. Zwischen den beiden Augen wandert der Blick beispielsweise mehrmals hin und her.

Die anderen Tafeln stellen die einzelnen UN-Nachhaltigkeitsziele dar. Von den 17 Hauptzielen sind acht bereits umgesetzt, darunter die Forderungen „Keine Armut“, „Kein Hunger“ oder „Nachhaltiger Konsum“. „Mehrere andere habe ich gerade in Arbeit“, verrät Baumhauer.

Zu sehen gab es ihre Blindenbibliothek mehrmals im Ostalbkreis immer gemeinsam mit anderen Aktionen unter dem Titel „Education for Future. Demokratie = bunt“. Im Aalener Rathaus hat sich die Künstlerin viel Zeit genommen. Neben ihren Reliefs ging es dort auch darum, Besuchern bewusst zu machen, wie alte Menschen oder Menschen mit Einschränkungen leben. Dafür hatte Baumhauer, die selbst an Multipler Sklerose erkrankt ist, einen Age-Suit ausgeliehen, der dem Körper durch Gewicht und eingeschränkte Sicht vorgaukelt, deutlich älter zu sein. Die Präsentationen gehen also über die Nachhaltigkeitsziele hinaus.

Nicht nur die Verbindung mit Vorträgen und ergänzender Musik und Kunst macht Baumhauers Arbeit bilateral, auch örtlich sind die Ausstellungen zweigeteilt. Sie präsentierte die Nachhaltigkeitsziele auf der Ostalb und im Gespräch in Heidenheim, stellt heute, am Montag, 20. Mai, aber schon in New York aus. Dort lebt die gebürtige Schwäbisch-Gmünderin.

„Die Blindenbibliothek ist für Menschen, die nicht sehen können und für die, die sehen können, aber nicht begreifen“, sagt die Künstlerin. Sie möchte, dass ihre Werke eine Nachricht verkünden. Sie sollen zeigen, was für eine lebendige Demokratie wirklich wichtig ist. „Ich will die Leute zum Nachdenken bringen“, sagt sie.

Gedanklich soll Baumhauers Blindenbibliothek über die UN-Ziele hinausgehen: „Pressefreiheit ist nicht dabei, aber ich werde sie hinzufügen.“ Bis alle Tafeln fertiggestellt sind, möchte sie ihre Idee noch gemeinsam mit vielen Aktionen präsentieren. Auch nach Heidenheim würde sie gerne noch mal kommen, denn auch Heidenheim hat eine „Agenda 2030“ mit den Vorstellungen der Stadt zu den einzelnen Nachhaltigkeitszielen.