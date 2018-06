Heidenheim Brenzpark wird am 8. Juli zur Arena für Oldtimer und Co.

Brenzpark wird am 8. Juli zur Arena für Oldtimer und Co.

Heidenheim / hz

Chrom und Lack glänzen am 8. Juli im Brenzpark von 9.30 Uhr bis in den späten Nachmittag.

Oldtimertag heißt die Veranstaltung, aber das ist fast schon tiefgestapelt: Hunderte Old- und Youngtimer (also auch Klassiker aus den 70er und 80er Jahren), historische Traktoren und Motorräder, Feuerwehr-Oldtimer und aktuelle Rennfahrzeuge werden am Sonntag, 8. Juli, im Brenzpark zu erleben sein.

Dabei ist das Programm des Oldtimertags in diesem Jahr weiter gespannt denn je: Neben Ausfahrten, Fahrzeugpräsentationen und Prämierungen gibt es auch einen kleinen Markt rund um Oldtimer, eine E-Mobil-Schau, Löschübungen der Feuerwehr, ein Festzelt mit Speisen und Getränken, eine Stunt-Show und Informationen der Verkehrswacht.

Für kleine Besucher gibt es eine Hüpfburg sowie ein Kistenstapeln der Jugendfeuerwehr – und natürlich Hunderte Leckerbissen für alle, die ein wenig Benzin (oder Diesel) im Blut haben. Alle Besucher können ihr Lieblingsfahrzeug wählen und nehmen dabei an einem Gewinnspiel teil.